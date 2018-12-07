Gülsin Onay Piyano Günleri Muhteşem Bir Konserle Açılış Yaptı

İlk akşamın konukları dünyaca ünlü piyano sanatçımız Gülsin Onay ve dünyanın yaşayan en büyük keman sanatçılarından biri olarak kabul edilen Alexander Markov oldular.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri başladı. Açılış gecesi, dünyaca ünlü piyanistimiz ve etkinliğe adı verilen Gülsin Onay ve dünyanın yaşayan en büyük keman virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Alexander Markov'un muhteşem performansına ev sahipliği yaptı.

SALON HINCAHINÇ DOLDU

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde salon, Tekirdağlı klasik müzik hayranları tarafından hıncahınç dolduruldu. Dinleyiciler konser boyunca alkışları ile beğenilerini sık sık gösterdiler.

ONAY VE MARKOV ÜNLÜ BESTECİLERİN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ

Onay ve Markov, Amerikalı klasik müzik ve caz bestecisi George Gershwin'in 120. doğum yılı dolayısıyla Gershwin'e ithaf ettikleri konserin ilk bölümünde üç ünlü bestecinin eserlerinden bölümler seslendirdi. Bu eserler sırası ile şöyle:

Wolfgang Amadeus Mozart – Keman Sonatı, si bemol majör K. 378/317d ve Rondeau

Ludwig van Beethoven – Keman Sonatı No. 5, Op. 24 "İlkbahar", Scherzo ve Rondo

Niccolo Paganini – Op. 1 Kaprislerden seçmeler

Konserin ikinci bölümüne Ravel'in ünlü eseri Gaspard de la Nuit'den Ondine ile başlayan ikili, repertuvarlarında Ahmed Adnan Saygun'un Süit, Op. 33 (1956) isimli eserinin ilk iki bölümü olan Prelude ve Horon, son olarak ise Alexander Markov'un George Gershwin anısına bestelediği Porgy Rhapsody after George Gershwin isimli eserlerine yer verdi.

EŞKİNAT SANATÇILARI KUTLADI

Yaklaşık 2 saat süren ve yıllarca unutulmayacak olan performans, dinleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanırken, konseri izleyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da konser sonunda sahneye gelerek sanatçılara teşekkür etti ve çiçek takdim etti.

EŞKİNAT: "DÖRT YILDA SANATTA ALDIĞIMIZ YOL ORTADA"

Konser sonunda konuşan Başkan Eşkinat, "Dört yılda Süleymanpaşa'da sanat anlamında aldığımız yol ortada. Bundan sonra ulaşacağımız noktayı siz düşünün. Her iki sanatçımıza da teşekkür ediyorum. Sayın Markov, çok büyük bir sanatçı ve bu akşam çok özel bir performans sergiledi. Gülsin Hanım'a fahri hemşehrimiz olduğu ve her yıl gelip bizlere konser verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu akşam bu salonu dolduran sanatseverlere de özel bir teşekkür etmeliyiz. Özellikle genç dinleyicilerin sayısının bu kadar yüksek olması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bize bir kez daha hatırlattı. Sizlere daha iyisini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

ALKIŞLAR SUSMADI GÜLSİN ONAY TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI

Başkan Eşkinat'ın konuşmasının ardından Gülsin Onay da salonu dolduran yüzlerce sanatsevere teşekkür etti ve sanatçılar sahneden ayrıldı. Ancak dinleyicilerin yoğun alkışları dinmeyince Gülsin Onay yeniden sahneye gelerek bir eser daha icra etti.

Konser sonrası Gülsin Onay fuayede hayranları ile fotoğraf çektirdi ve albümlerini imzaladı.