Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından şehrin kültür ve sanat alanındaki vizyonunu artırmak için düzenlenen "Gülsin Onay
Ulusal Beste Yarışması" tamamlandı.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri"nin ikinci gününde beste yarışmasının final programı gerçekleştirildi. Namık Kemal Üniversitesi
Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte yarışmaya katılan 8 kişiden finale kalanların 5 eseri piyanist Beste Tanağardıgil, Mert Yeşilmenderes ve Eser Öktem tarafından seslendirildi.
Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu beste yarışmasında birinci Doğaç İşbilen, ikinci Hüseyin Berkay
Şirin olurken üçüncülük ödülünü Deniz Sever aldı.
Kazananlara ödülleri Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat
ve Gülsin Onay tarafından verildi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, yaptığı konuşmada, Gülsin Onay'ın dünya çapında bir sanatçı olduğunu söyledi.
Belediye tarafından 4 yıldır Gülsin Onay adına piyano günleri düzenlendiğini anımsatan Eşkinat, Süleymanpaşa'nın her geçen yıl kültür, sanat etkinlikleriyle adından daha fazla söz ettirdiğini ifade etti.
Namık Kemal Üniversitesi,Süleymanpaşa,Gülsin Onay
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:21