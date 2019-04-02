Gülsüm Gebel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİİRT TİLLO belediye başkan adayı olan Gülsüm Gebel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİİRT TİLLO ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Gülsüm Gebel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİİRT TİLLO adayı Gülsüm Gebel kimdir? BTP SİİRT TİLLO adayı Gülsüm Gebel yüzde kaç oy aldı?

Gülsüm Gebel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİİRT TİLLO belediye başkan adayı olarak gösterilen Gülsüm Gebel TİLLO ilçesinde % 0,85 oranında oy almıştır. TİLLO ilçesinde % 0,85 oranında oy olan Gülsüm Gebel adlı BTP adayı toplamda 11 adet oy sayısına ulaştı.

SİİRT TİLLO ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.