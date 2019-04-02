Gülsün Çınar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS ŞARKIŞLA belediye başkan adayı olan Gülsün Çınar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS ŞARKIŞLA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Gülsün Çınar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS ŞARKIŞLA adayı Gülsün Çınar kimdir? BTP SİVAS ŞARKIŞLA adayı Gülsün Çınar yüzde kaç oy aldı?

Gülsün Çınar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS ŞARKIŞLA belediye başkan adayı olarak gösterilen Gülsün Çınar ŞARKIŞLA ilçesinde % 0,26 oranında oy almıştır. ŞARKIŞLA ilçesinde % 0,26 oranında oy olan Gülsün Çınar adlı BTP adayı toplamda 33 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS ŞARKIŞLA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.