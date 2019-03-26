Gültak İnsanlık En Baştaki Projemiz

Kaynak: DHA

Mersin'de, Cumhur İttifakı'nın Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Muhammet Gültak, Akdeniz'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Hepimizin biran önce oraya müdahale etmesi gerekiyor. Barış, kardeşlik, muhabbet, sevgi ve insanlık en baştaki projemiz dedi.Gültak, kent merkezinde düzenlenen toplantıda seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlattı. Organizasyona TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, ittifakın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, STK temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.Akdeniz'in ötelenmiş ve layık olduğu konuma gelememiş bir ilçe olduğunu söyleyen Gültak, Birinci sıraya bir proje koydum Akdeniz için, o da insanlık. Akdeniz'de bir insanlık dramının yaşandığına inanıyorum. Akdeniz'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Hepimizin biran önce oraya müdahale etmesi gerekiyor, orada olmamız gerekiyor. Çünkü şehrin kalbi ise o şehre katkı vermek için kalbin kuvvetli kan pompalaması gerek. Din, dil, mezhep, ırk ne olursa olsun farketmeden kardeşliği, barışı, sevgiyi, muhabbeti sağlamamız gerekiyor. Hepsini kucaklamamız gerekiyor. Hepimizin Anadolu'nun topraklarından fışkıran insanlarız. Hiç kimse ayırt edilmemeli. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olmalı. Biran önce oraya bizim, hepimizin oraya oluşması gerekiyor ki Akdeniz kalkındığı zaman Mersin kalkınacak. Barış, kardeşlik, muhabbet, sevgi ve insanlık en baştaki projemiz diye konuştu.Sosyal konut projesinin de Mersin için önem taşıdığını dile getiren Gültak, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci organizeyi açtık. Organize bölgeler çoğaldıkça buradaki insan sayıları artacak. Bu insanları hergün Huzurkent'e, Tarsus'a, Mezitli'ye, Yenişehir'e taşıyoruz. Yakıtı dışarıdan alıyoruz, bu konuda zarar ediyoruz, zaman kaybediyoruz, çevreyi etkiliyoruz. Bu bölgelerde 5 binlik imar planı ile bu alanları açarak, en azından bu bölgedeki insanları rahatlatacak toplu konut projelerimiz var. Şehrimizin en önemli ve Akdeniz'i ilgilendiren bir sorunu otopark. Bununla da ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız ile çalışıp yeraltı ve katlı otoparklar yaparak trafiği rahatlatacağız ifadelerini kullandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise şunları söylediBir tarafta modern bir kent, diğer tarafta da Türkiye'nin 40-50 yıl gerisinde Mersin'in büyük bir kitlesinin yaşadığı bir bölge. Bu bölgenin merkezinde Akdeniz. 'Mersin'in kalbi' diyoruz. İşyerlerinin önemli bir kısmı Akdeniz ilçesinde. İnsanlar Akdeniz ilçesinde kazanıyorlar, diğer ilçelerdeki konutlarına akşam gidiyorlar. Vatandaşlarımızın bir kısmı, 'Akdeniz olarak biz geri gittik', bir kısmı da, 'Yerimizde saydık' diyorlar. Toroslar'ın çok ileri gittiğini söylüyorlar. Akdeniz'de yaşayan vatandaşlarımız söylüyor bunu. - Mersin