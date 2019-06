Gültak: "Kentsel dönüşümde son kararı, orada yaşayanlar verecek"

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 5 binlik planları yakında sorunları çözerek hayata geçireceklerini söyledi. Çay Mahallesindeki ATAŞ bölgesinde 900 konutluk TOKİ çalışmasına ilişkin 'evleriniz yıkılacak' iddialarının ortaya atıldığını belirten Gültak, "Hiç kimsenin gönlü olmadan kentsel dönüşümle ilgili bir faaliyette bulunmayacağız. Son nihai kararı oradaki insanlarımız söyleyecek, biz değil. Bu konuda kalpleri rahat olsun" dedi.



Akdeniz Belediyesi, Suphi Öner Öğretmenevinde 'Muhtarlar Buluşması' düzenledi. Muhtarların sorun, şikayet ve isteklerini dile getirdikleri toplantıya, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, tarım, orman, sağlık il müdürleri, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Gülgen, Mersin Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Ünlü, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.



"Amacım, siyasetten çok bu bölgedeki insanlarımızın sorunlarını çözmek"



Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, buluşmada yaptığı konuşmada, muhtarlarla üçüncü buluşmada bir araya geldiklerini söyledi. Muhtarların, mahallelerle iletişimlerinde en önemli nokta olduğuna işaret eden Gültak, "Biz sizlerle kuvvetliyiz, sizler de bizlerle kuvvetlisiniz. O yüzden bu toplantıları sıkça yapacağız. Akdeniz sınırları içinde yaşayan dini, dili, ırkı ne olursa olsun herkesin şehri emini olmaya, onlara layık olmaya çalışıyorum. Bir belediye başkanı olarak amacım, siyasetten çok bu bölgedeki insanlarımızın sorunlarını çözmek. Buna katkı verecek tüm belediye meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Akdeniz'de hep birlikte güzel şeyler yapabileceklerini vurgulayan Gültak, 'az olsun ama benim olsun' mantığıyla belediye yönetilemeyeceğini söyledi. Seçim sürecinde, 'Akdeniz'de bir insanlık dramı var' ve 'Cumhuriyetimizi, devletimizi ve bayrağımızı kutsal gören herkes bizim kardeşimiz' dediğini anımsatan Gültak, onların emrinde olduğunun altını çizdi.



"Daha yaşanılır bir Akdeniz için hep beraber uğraşacağız"



Muhtarlar Buluşmasında, Vali Yardımcısı Deniz, Kaymakam Pamuk, bürokratlar ve muhtarlarla birlikte Akdeniz'in sorunlarını masaya yatıracaklarını belirten Gültak, dile getirilen sorunları da hükümet ve belediye olanaklarıyla kısa, orta ve uzun vadede çözeceklerini ifade etti. Gültak, "Burada vatandaşımızın taleplerini konuşuyoruz. Seçilmiş biri olarak sözler verdik, sizler de seçilmiş insanlarsınız. Biz, Akdeniz'de huzura, barışa, kardeşliğe söz verdik. Hep beraber bunların sahibi olacağız. Daha sonra da hep beraber Akdeniz'deki insanlık dramını çözeceğiz ve daha iyi yaşanılır, daha yeşil, daha sakin bir Akdeniz için hep beraber uğraşacağız" diye konuştu.



"Hiç kimsenin gönlü olmadan kentsel dönüşümle ilgili bir faaliyette bulunmayacağız. Son kararı orada yaşayan insanlarımız verecek"



Kısa vadede yapacakları hizmetleri de anlatan Gültak, dün belediye başkan yardımları ile yaptıkları toplantıda, kentsel dönüşüm ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) çalışmalarını ele aldıklarını kaydetti. Gültak, "İnşallah TOKİ'yi en kısa zamanda getiriyoruz. İki noktaya geliyor TOKİ. Birincisi, Çay Mahallesindeki ATAŞ bölgesinde 900 konutluk TOKİ çalışması başlatıyoruz. Çay Mahallesine sesleniyorum, bazı arkadaşlar, 'dozerler, iş makineleri gelecekmiş, evleriniz yıkılacakmış' diye konuşmaya başlamışlar. Ben Mustafa Gültak olarak bir söz verdiysem her zaman arkasında durdum. Seçim zamanı söyledim; hiç kimsenin gönlü olmadan kentsel dönüşümle ilgili bir faaliyette bulunmayacağız. O arsanın daha önceden TOKİ'ye devredilmiş olması, tüm çalışmaların yapılması ve hazır halde olmasından dolayı oradan başlıyoruz. Yoksa amacımız, herhangi bir insanı huzursuz etmek değil. Çalışmaları bitirdikten sonra özellikle hanımefendileri orada gezdireceğim, kararı kadınlarımız, gençlerimiz verecek. Yöremizde hem Arap hem Kürt kardeşlerimiz var. Biz oradaki çalışmamızda onların örf ve adetlerine uygun mutlaka sosyal donatı alanları olacak, taziye evleri, tandır yerleri olacak. Yani konforlu yaşamla birlikte örf ve adetlerinden kopmadan bir yaşamı sağlayacak şekilde yapacağız. Ama son nihai kararı oradaki insanlarımız söyleyecek, biz değil. Biz kimseyi huzursuz etmeyeceğimizi, evinden barkından etmeyeceğimizi söylemiştik. Bu konuda kalpleri rahat olsun" ifadelerini kullandı.



Barış, Mahmudiye, Bahçe ve Turgut Reis Mahallelerinde gerçekleştirecekleri kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdıklarını belirten Gültak, bu mahallelere de TOKİ'yi hızlı bir şekilde sokacaklarını söyledi.



Tırmıl Tepesi'nde yapacakları Spor Kompleksi Projesi ile ilgili bilgi de veren Gültak, 38 dönüm arazi üzerine inşa edecekleri kompleksin proje çalışmalarının başladığını, 3. derece SİT alanı olan bölgede izinleri aldıktan sonra inşaata başlayacaklarını bildirdi. Gültak, tesisten yaklaşık 10 mahallenin yararlanacağını ifade etti.



Gönül belediyeciliği yaptıklarını vurgulayan Gültak, meclis üyelerine de muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, her türlü sorun ve talepte kendilerine gelmelerini istedi.



Gültak'tan 5 binlik plan müjdesi



Konuşmasına, "Bir müjdeli haber daha vermek istiyorum" diyerek devam eden Gültak, 1/5000'lik nazım imar planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mersin'in 2. etap imarlarının yapılamadığına dikkat çeken Gültak, şunları söyledi:



"Başkan yardımcılarımız, bürokratlarımızla bu konuyu görüştü. En kısa zamanda hem Tarım İl Müdürlüğü hem DSİ'den onların da uygun gördüğü bir rapor hazırlanacak ve yakın zamanda bitecek. Bittikten sonra Mersin'in 5 binlik planını da yapmış olacağız. Aslında 5 binlik plan Akdeniz'in işi değil, Büyükşehir Belediyesi'nin işi. Büyükşehir'in DSİ'den, Tarım İl Müdürlüğünden ve ilgili kurumlardan kendi bürokratları aracılığıyla hızlı bir çalışma yapması gerekirken, biz cüssemiz büyük, herkes bizden bir şeyler bekliyor, 'biz bu işin içine girelim' dedik. Tıkanmış çünkü. Bu memleket meselesi, siyaset meselesi değil. DSİ ve Tarım İl Müdürlüğünün uygun gördüğü bir planlamayı ortaya koyalım, sonra Büyükşehir'e, 'Buyurun, görüşler hazır. Bir an önce bu 5 binliğe başlayın ki, insanlarımızı rahatlatalım' diyelim. Bu konuda olumlu çalışmalar var. Yakın zamanda çözüleceğine inanıyorum. Mersinlilere ve özellikle Akdeniz'e bu müjdeyi vermek isterim; 5 binlik planları yakında inşallah sorunları çözerek hayata geçireceğiz."



Konuşmaların ardından, Vali Yardımcısı Deniz, Kaymakam Pamuk ve Başkan Gültak, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. - MERSİN

Kaynak: İHA