Gültak: "Tıkanan arter damarları açmak ve kalbi güçlendirmek için çalışıyoruz"

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz'in Mersin'in kalbi olduğunu, ancak bu kalbin yorulduğunu ve arter damarlarının tıkalı olduğunu belirterek, "Biz de şu anda bypass yapıyoruz. Arter damarları açmak ve kalbi sağlam ve güçlü duruma getirmek için çalışıyoruz" dedi.



Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, katıldığı bir radyo programında projeleri, yatırımları ve hayata geçirdiği yenilikleri anlattı. Seçimlerden bu yana geçen 3 ayda Akdeniz'e ilişkin gözlemlerini aktaran Başkan Gültak, yapacakları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.



"Bu kalp biraz yorulmuş, arter damarları tıkalı"



"Akdeniz, şehrin kalbi ama maalesef bu kalp biraz yorulmuş, arter damarları tıkalı" diyen Başkan Gültak, kendisinin eczacı olduğunu dile getirerek, "Bu sorun, stent ile kurtarılacak bir durumda da değil. Biz de şu anda bypass yapıyoruz. Arter damarları açmak ve kalbi sağlam ve güçlü duruma getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.



Akdeniz'de barışı ve kardeşliği çok önemsediğini vurgulayan Gültak, dili, dini, etnik kökeni veya mezhebi fark etmeksizin, Akdeniz ve Mersin'de yaşayan herkesin başkanı olacağına söz verdiğini anımsattı. Herkesi kucakladıklarını belirten Gültak, "Halkımızdan aldığımız destekle ilçemizin bu geri kalmışlığını birlikte çözeceğiz. Çünkü Akdeniz gerçekten bugün hak ettiği, layık olduğu yerde değil. Bunu sağlamak için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"İlk hedefim, Akdeniz'de yaşanan insanlık dramını ortadan kaldırmak"



Liman, Serbest Bölge, Hal Kompleksi ve daha birçok ticaret merkezinin yanı sıra, birçok resmi kurumun Akdeniz sınırları içerisinde olduğuna dikkat çeken Gültak, resmi nüfusu 270 bin olmasına rağmen, gündüz nüfusu 700 bin ila 900 bin arasında değişen bir ilçede belediye başkanlığı yaptığına işaret etti. Buna rağmen Akdeniz'in, diğer ilçelere ve kent ortalamasına göre 20 yıl geriden gelen bir ilçe olduğunu kaydeden Gültak, hem imar ve konut noktasında hem iş alanları, alt ve üstyapı açısından da ötelenmiş, önemsenmemiş bir ilçe olduğunun altını çizdi.



Seçimlerden önce kendisine en çok 'Projeleriniz nedir?' sorusu sorulduğunu ifade eden Gültak, "Birçok aday farklı projelerini anlattı ama ben 'Akdeniz'de yaşanan insanlık dramını ortadan kaldıracağım' dedim. Çünkü bazı mahallelerimiz var ki, gerçekten çok ciddi insanlık dramları yaşanıyor. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimizin büyük problemleri var. Mesela geçen hafta 300 kadınımızı Tarsus gezisine götürdük. Bundan sonra Nevşehir, Gaziantep ve başka iller var. Bize teşekkür ettiler, 'biz ilk defa şehir dışına çıkıyoruz' dediler. Kadınlarımız ve gençlerimiz üzerine çok ciddi çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.



Mahalle evlerine yoğun bir ilgi olduğu bilgisini veren Gültak, bu evlerde kadınlara ve gençlere mesleki beceri ve eğitimlerinin yanı sıra birçok alanda kurslar verildiğini söyledi. Kursiyerlerin, günlük 25-30 lira ücret almalarını sağlamak amacıyla İŞKUR yetkilileri ile görüşeceğini belirten Gültak, böylece hem eğitim alıp meslek sahibi olacaklarını hem de aile bütçelerine katkıda bulunabileceklerini ifade etti.



"Tırmıl Tepe'ye spor kompleksi kazandırıyoruz"



Tırmıl Tepe'ye yapılacak olan spor kompleksi hakkında da açıklama yapan Gültak, "Spor Bakanlığımız ile görüştük ve onay aldık. Tesisin şu an projesi hazırlanıyor. Spora çok önem veriyoruz. Akdeniz sınırları içinde bulunan 11 spor tesisimizde, uzman ekip eliyle ve modern araçlarla kapsamlı bir yenileme ve bakım çalışması başlattık. Bu tesislerimiz tüm amatör sporcularımıza, gençlerimize ve halkımıza açık olacak. Ayrıca gençlerimizin daha rahat spor yapabilmeleri için 13 farklı noktada halı sahalar yaptırıyoruz" dedi.



Kazanlı ve Karaduvar sahillerini cazibe alanlarına dönüştürüp turizme açacak projeyi de başlatacaklarını anlatan Gültak, şöyle devam etti: "Merkezde Çamlıbel ile ilgili bir projemiz var, buradaki esnafımızla bu konuda iletişim halindeyiz. Ayrıca TOKİ'yi Akdeniz'e davet ettik. Çay Mahallesi'nde bulunan ATAŞ Yerleşkesine 900 konutluk bir projemiz var. Barış, Bahçe, Mahmudiye ve Turgut Reis mahallerimizde 450 konuta yakın bir TOKİ çalışmasını yakın zamanda başlatacağız. Dört bir yandan yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü gerçekten de Akdeniz'de çok sıkıntılı, sorunlu alanlar var."



"Her iş insanımız, gariban bir ailemize hami olacak"



En çok önem verdiği projenin insanlık olduğunun altını çizen Gültak; "Çünkü Akdeniz'de yıllardır bir insanlık dramı yaşanmış. Hafta sonları çat kapı insanlarımızın, ailelerimizin evine misafir oluyor, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta Sayın Valimizle de görüşeceğim. Şehirdeki bütün işadamlarını, Akdeniz'de yaşayan gariban ailelere hamilik yapmaya çalışacağım. Öyle pırıl pırıl, okumak isteyen nice gençlerimiz var ki o mahallelerde. Yakın zamanda bir aileyi ziyaretime iş insanı bir arkadaşımız da eşlik etti ve ailenin okuyan 3 gencinin eğitim masraflarını karşılayacağını ifade etti. Gelirini Akdeniz'den sağlayan fakat Akdeniz'i, mahallelerini, insanların yaşadığı dramı hiç bilmeyen iş insanlarımız var. Bu nedenle devletimiz ve belediyemizin imkanlarını Akdeniz için kullanacağız; iş insanlarımızı ve sivil toplum örgütlerimizi Akdeniz'de yaşayan insanlarımızla tanıştıracağız. İnsanlarımıza dokunuyoruz. Projelerimiz var ve her birini sırasıyla hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"Akdeniz Belediyesi Kariyer Ofisi 1 ayda 150 başvuruyu kabul etti"



Mersin'de ilk kez Akdeniz Belediyesi'nde açılan Kariyer Ofisi'nin çalışmalarını da değerlendiren Gültak, İŞKUR İl Müdürlüğü ile 14 Mayıs 2019 tarihinde protokol imzaladıklarını ve belediyenin 2'nci katında kariyer ofisi açtıklarını söyledi. Ofiste görevli İŞKUR uzmanlarının, ilk başvuruları da 27 Mayıs 2019'da almaya başladıklarını belirten ve bu başvuruların İŞKUR sistemine dahil edildiğini kaydeden Gültak, "Ayrıca iş arayanlara ve işverenlere danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Şu ana kadar yaklaşık 150 civarında başvuru gerçekleşti. 12 kişiyi işbaşı eğitim programına dahil edip Serbest Bölgede hazır giyim sektörüne yerleştirdik; bunların 10'u kadın. Ayrıca 10 kardeşimizi de sigortalı bir işe yerleştirmişiz. Bu rakamlar kariyer ofisi fikrimizin ne kadar doğru ve olumlu olduğunu açıkça göstermiştir" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA