Gültak: "Üç yıl içinde Akdeniz'den giden kurumları tekrar merkeze taşıyacağız"

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin 'in kalbi konumundaki Akdeniz ilçesinden giden kurumları yeniden ilçeye taşımak için çalışma yaptıklarını söyledi. Gültak, "Üç yıl içinde Akdeniz'den giden kurumları Akdeniz merkeze taşıyacağız. Eski hastanemizde de bazı üniteler açarak hareketlilik sağlayacağız" dedi.Başkan Gültak, katıldığı Akdeniz Çarşı Esnafları Derneğinin toplantısında yaptığı konuşmada, Akdeniz'in yeniden canlandırılması için yaptıkları çalışmaları anlattı. Bu çerçevede, ilçeden giden kurumları yeniden merkeze taşıyacaklarını belirten Gültak, "Belediye başkanı olarak Akdeniz'den giden kurumları tekrar Akdeniz'e çekmeye çalışıyorum. Mesela eski tapu dairesini yıkacağız, yerine Akdeniz Tapu'yu ve Kadastro İl Müdürlüğünü getireceğiz. Şu an kullanılmayan Tıp Fakültesinin yanına Sosyal Güvenlik Kurumumuz gelecek. Tren garının hemen arkasında hükümet konağı ve Çevre İl Müdürlüğünü yapacağız. Bunun gibi Akdeniz'de birçok kurumumuzu tekrar Akdeniz'e çekiyoruz. Bu da Akdeniz'e tekrar insanların gelmesini ve ayak sayısını artıracak, esnafa da büyük faydası olacak. Üç yıl içinde inşallah biz Akdeniz'den giden kurumları veya atıl durumda olan kurumların hepsini Akdeniz merkeze taşıyacağız. Bu da esnafımızı hareketlendirecek" diye konuştu."Eski devlet hastanemizde bazı üniteler açarak hareketlilik sağlayacağız"Eski Mersin Devlet Hastanesi için de çalışma yürüttüklerini dile getiren Gültak, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın yardımlarıyla hastanede bazı üniteler açılacağı bilgisini verdi. Gültak, "Hastanemize aile hekimliği, diş ünitesi ve sağlıklı yaşam merkezlerini de açarak, hastanemizde insan ayağının gireceği bir hareketlilik sağlayacağız. Böylece hastane bölgesindeki esnafımızı da kısmen rahatlatmış olacağız. Çünkü her bir aile hekiminin 3 bin 500 hastası var. Diş doktorlarımız da orada olacak. Buradaki planlamamız da bu" ifadelerini kullandı. - MERSİN