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Gültak, yaşlı vatandaşlara erzak, çocuklara oyuncak dağıttı

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşlara gıda kolileri ulaştırdı, çocuklara da oyuncak hediye etti.

11.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:49
Gültak, yaşlı vatandaşlara erzak, çocuklara oyuncak dağıttı
MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşlara gıda kolileri ulaştırdı, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubunun bir bileşeni olan Akdeniz Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile topyekun mücadele edilen bugünlerde, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle evlerinden çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaşarak, temel ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya devam ediyor. Akdeniz Kaymakamlığı ile koordineli yapılan dağıtımda, günlük bin 500 kişilik yemek ve ortalama 150 adet erzak kolisi, Akdeniz'in farklı mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılıyor.

Başkan Gültak, ev ev gezerek yemek ve erzak kolisi dağıttı

Sokağa çıkma yasağı öncesinde Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubunun, Gündoğdu Mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmalara bizzat katılan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, sokak sokak gezerek, salgın nedeniyle evlerinde kalan yaşlılara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve erzak kolilerini teslim etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gültak, bu zorlu günlerin elbet sona ereceğini; gerek kendi gerek sevdiklerinin sağlığı için biraz daha sabır göstermelerini rica etti. Devletin, bütün gücü ve imkanlarıyla vatandaşının yanında olacağını vurgulayan Gültak, olası mağduriyetlerin önüne geçileceğini söyledi.

Gültak, mahallede gerçekleşen bu hizmet sırasında, aynı genelge gereği sokağa çıkmalarına tedbir getirilen küçük çocukları da unutmadı, onlara da çeşitli hediyeler vererek sevindirdi. Çocuklarla sohbet eden Başkan Gültak, evden çıkmamalarını öğütledi, bol bol ders çalışmalarını, boş zamanlarında da oyuncaklarıyla oynamalarını istedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Akdeniz, Güncel
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