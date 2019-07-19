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Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel yeniden yargılanacak

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hapis cezalarına çarptırılan Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkındaki yerel mahkeme kararını bozarak yeniden yargılanmasına hükmetti.

19.07.2019 15:22 Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel yeniden yargılanacak
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hapis cezalarına çarptırılan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkındaki yerel mahkeme kararını bozarak yeniden yargılanmalarına hükmetti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Kışanak'a 14 yıl 3 ay, Tuncel'e 15 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını cumhuriyet savcısı ve taraf avukatlarının itirazı üzerine inceledi.
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Kaynak: Euronews.com
Sebahat Tuncel, Gaziantep, Dünya

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