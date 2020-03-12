Gültekin: "Geleneklerden kaynaklı kadının toplumda ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesi dinen...
Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Gültekin, geleneklerden kaynaklı olarak kadının toplumda ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesinin dinen uygun olmadığını, İslam'ın kadın-erkek eşitliğine büyük değer verdiğini söyledi.
12.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:25
Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Gültekin, geleneklerden kaynaklı olarak kadının toplumda ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesinin dinen uygun olmadığını, İslam'ın kadın-erkek eşitliğine büyük değer verdiğini söyledi.
Uşak Üniversitesinde 'Tarihten Günümüze Kadın Problemleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kadına Yönelik Çalışmaları' konulu konferans gerçekleştirildi.
Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan konferansa Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, Uşak Müftü Yardımcıları Dr. Veli Vehbi Bardakçı ve Ayşegül Müftüoğlu, Topluluk Danışmanı İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Gültekin, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, açılış konuşması yapan Gültekin, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapmış oldukları etkinliğe katkı veren herkese teşekkür ederek, geleneklerden kaynaklı olarak kadının toplumda ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesinin dinen uygun olmadığına, İslam'ın kadın-erkek eşitliğine büyük değer verdiğini belirtti.
"Kadın-erkek eşit koşullarda yaşamalı"
Konferansta konuşan Akbulut ise toplumda eşitlik, adalet, cinsiyet farklılığı gibi konularda bilgiler vererek Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı çalışmalardan bahsetti. Akbulut yaptığı sunumda, "Amacımız kadını, erkekten daha üstün göstermek değil, eşit koşullarda yaşamalarını ve çalışmalar sürdürmelerini sağlamak. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) kadın haklarına değer vermiş, kadına yönelik en büyük devrimi de o yapmıştır" diye konuştu. - UŞAK
Uşak Üniversitesinde 'Tarihten Günümüze Kadın Problemleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kadına Yönelik Çalışmaları' konulu konferans gerçekleştirildi.
Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan konferansa Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, Uşak Müftü Yardımcıları Dr. Veli Vehbi Bardakçı ve Ayşegül Müftüoğlu, Topluluk Danışmanı İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Gültekin, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, açılış konuşması yapan Gültekin, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapmış oldukları etkinliğe katkı veren herkese teşekkür ederek, geleneklerden kaynaklı olarak kadının toplumda ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesinin dinen uygun olmadığına, İslam'ın kadın-erkek eşitliğine büyük değer verdiğini belirtti.
"Kadın-erkek eşit koşullarda yaşamalı"
Konferansta konuşan Akbulut ise toplumda eşitlik, adalet, cinsiyet farklılığı gibi konularda bilgiler vererek Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı çalışmalardan bahsetti. Akbulut yaptığı sunumda, "Amacımız kadını, erkekten daha üstün göstermek değil, eşit koşullarda yaşamalarını ve çalışmalar sürdürmelerini sağlamak. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) kadın haklarına değer vermiş, kadına yönelik en büyük devrimi de o yapmıştır" diye konuştu. - UŞAK
Kaynak: İHA
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