Gültekin Soydan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi ARTVİN belediye başkan adayı Gültekin Soydan oldu. Saadet Partisi adayı Gültekin Soydan, ARTVİN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ARTVİN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi ARTVİN belediye başkan adayı Gültekin Soydan ile ilgili seçim sonuçları ve ARTVİN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi ARTVİN belediye başkan adayı Gültekin Soydan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ARTVİN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ARTVİN aday yarışı ve ARTVİN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ARTVİN Seçim Bilgileri

ARTVİN belediyesi için toplam sandık sayısının 60 olduğu belirlendi.

ARTVİN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 59 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ARTVİN belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ARTVİN toplam seçmen sayısının ise 16.812 olduğu belirlendi.

ARTVİN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 14.512 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi ARTVİN Belediye Başkan Adayı Gültekin Soydan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi ARTVİN belediye başkan adayı olarak gösterilen Gültekin Soydan, ARTVİN yarışında % 0,85 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Gültekin Soydan toplamda 120 adet oy sayısına ulaştı.

Gültekin Soydan Kimdir?

1951 yılında Artvin'e bağlı Fıstıklı Köyünde doğdu. İlk Orta ve Lise eğitimini Artvin'de bitirdi.1973 yılında Almanya'da 2 yıl Teknik Şule'de okudu.

1976'da İstanbul Kartal'da TEKEL'de çalışmaya başladı. 2001 yılında emekli oldu. Siyasi olarak 1983 yılında İstanbul Kartal'da Refah Partisi'nin kuruculuğunu yaptı. 1999-2004 yılı 28 Mart seçimine kadar İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliği yaptı.2003 yılının Ağustos ayından itibaren Saadet Partisi Artvin İl Başkanlığını yürüttü. 24 Haziran 2018 genel seçimleri Saadet Partisi 27. dönem Artvin 2. sıra milletvekili adayı oldu.

Gültekin Soydan, evli ve dört çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Artvin İli Belediye Başkan adayı oldu.

Saadet Partisi ARTVİN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.