Gülten Acar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DÜZCE AKÇAKOCA belediye başkan adayı olan Gülten Acar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Gülten Acar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DÜZCE AKÇAKOCA adayı Gülten Acar kimdir? BTP DÜZCE AKÇAKOCA adayı Gülten Acar yüzde kaç oy aldı?

Gülten Acar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DÜZCE AKÇAKOCA belediye başkan adayı olarak gösterilen Gülten Acar AKÇAKOCA ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. AKÇAKOCA ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Gülten Acar adlı BTP adayı toplamda 33 adet oy sayısına ulaştı.

DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.