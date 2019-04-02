Gülten Güngör Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YOZGAT ŞEFAATLİ belediye başkan adayı olan Gülten Güngör isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT ŞEFAATLİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Gülten Güngör isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YOZGAT ŞEFAATLİ adayı Gülten Güngör kimdir? BTP YOZGAT ŞEFAATLİ adayı Gülten Güngör yüzde kaç oy aldı?

Gülten Güngör Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YOZGAT ŞEFAATLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Gülten Güngör ŞEFAATLİ ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. ŞEFAATLİ ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Gülten Güngör adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT ŞEFAATLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.