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Gülten Karaböcek İzdihamı

İBB'nin Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlediği konsere izleyiciler büyük ilgi gösterdi. 'Dilek Taşı', 'Sürünüyorum', 'Kırılsın Ellerim', 'Sen Evlisin' gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Gülden Karaböcek, konserinde zaman zaman ilginç açıklamalar yaptı. Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Bülent Ersoy ve Ali Tekintüre ile ilgili anılarını paylaşan sanatçı dünden bugüne nostalji yaşattı.

30.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:41 Gülten Karaböcek İzdihamı



50. Sanat Yılını kutlayan sanatçı, 'Dilek Taşı' şarkısını seslendirdikten sonra yaptığı konuşmada; "Bu bir film müziği. 40 yıllık şarkı oldu inanamıyorum. Rahmetli Ali Tekintüre sözlerini yazdı, bende müziklerini yaptım. Bana 'biz ayrılmaz bir ikiliyiz' derdi. Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim'in sözleri onun biliyorsunuz, müzikleri de naçizane benim.& ; Rahmetli Ali Tekintüre'nin eşinden yeni sözler aldım. İnşallah Yeni Yılda sizlere yeni bir albümle takdim edeceğim. Ölmeden, son kez onları da size hediye etmek istiyorum. Ondan sonra da veda edeceğim ama gideriz artık, yaşımızı başımızı aldık, kolay değil, eskisi gibi değil...& ; Allah sizleri de korusun, acı vermesin. Milletimize, devletimize zeval vermesin. 2019'u iyi bir şekilde bitirip 2020'ye güzel bir şekilde adım atarız inşallah" dedi.

Konserde izdiham yaşanırken sanatçı kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.& ; Gülden Karaböcek, Yılbaşı akşamı İstanbul Bostancı da The Green Park Hotel'de sahne alacak.


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Kaynak: Snob Magazin

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