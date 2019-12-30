Gülten Karaböcek İzdihamı







50. Sanat Yılını kutlayan sanatçı, 'Dilek Taşı' şarkısını seslendirdikten sonra yaptığı konuşmada; "Bu bir film müziği. 40 yıllık şarkı oldu inanamıyorum. Rahmetli Ali Tekintüre sözlerini yazdı, bende müziklerini yaptım. Bana 'biz ayrılmaz bir ikiliyiz' derdi. Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim'in sözleri onun biliyorsunuz, müzikleri de naçizane benim.& ; Rahmetli Ali Tekintüre'nin eşinden yeni sözler aldım. İnşallah Yeni Yılda sizlere yeni bir albümle takdim edeceğim. Ölmeden, son kez onları da size hediye etmek istiyorum. Ondan sonra da veda edeceğim ama gideriz artık, yaşımızı başımızı aldık, kolay değil, eskisi gibi değil...& ; Allah sizleri de korusun, acı vermesin. Milletimize, devletimize zeval vermesin. 2019'u iyi bir şekilde bitirip 2020'ye güzel bir şekilde adım atarız inşallah" dedi.





Konserde izdiham yaşanırken sanatçı kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.& ; Gülden Karaböcek, Yılbaşı akşamı İstanbul Bostancı da The Green Park Hotel'de sahne alacak.



