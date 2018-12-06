Gülüç Belediyesince İş Yerleri Kiraya Verilecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesine ait 8 iş yerinin ihale yoluyla kiraya verileceği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazı açıklamada, Merkez Mahallesi'nde belediye uhdesindeki 8 iş yerinin 19 Aralık'ta belediye encümeni huzurunda açık artırma usulüyle kiraya verileceği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaklaşık 207 metrekare alan bir iş yerinin 120 aylık kira bedeli 270 bin, aylık kira bedeli 2 bin 250 lira, 23 metrekare alan 7 iş yerinin ise 120 aylık kira bedeli 30 bin, aylık kira bedeli 250 lira olarak tespit edildi. İhaleye girmek isteyenlerin tekliflerini ihale saatine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor."
Zonguldak,Gülüç
06 Aralık 2018 Perşembe 14:26