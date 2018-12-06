Gülüç Belediyesince İş Yerleri Kiraya Verilecek

06 Aralık 2018 Perşembe 14:26



06 Aralık 2018 Perşembe 14:26

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesine ait 8 iş yerinin ihale yoluyla kiraya verileceği bildirildi.Belediyeden yapılan yazı açıklamada, Merkez Mahallesi'nde belediye uhdesindeki 8 iş yerinin 19 Aralık'ta belediye encümeni huzurunda açık artırma usulüyle kiraya verileceği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yaklaşık 207 metrekare alan bir iş yerinin 120 aylık kira bedeli 270 bin, aylık kira bedeli 2 bin 250 lira, 23 metrekare alan 7 iş yerinin ise 120 aylık kira bedeli 30 bin, aylık kira bedeli 250 lira olarak tespit edildi. İhaleye girmek isteyenlerin tekliflerini ihale saatine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor."