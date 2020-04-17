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Gülüç'te başkan Demirtaş kapı kapı maske ve dezenfektan dağıtıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş ve belediye personeli tüm belde halkına kapı kapı gezip içerisinde maske, dezenfektan, ıslak mendil ve korona virüse karşı nasıl korunması gerektiğini anlatan broşürlerin yer aldığı çantaları...

17.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:49
Gülüç'te başkan Demirtaş kapı kapı maske ve dezenfektan dağıtıyor
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş ve belediye personeli tüm belde halkına kapı kapı gezip içerisinde maske, dezenfektan, ıslak mendil ve korona virüse karşı nasıl korunması gerektiğini anlatan broşürlerin yer aldığı çantaları dağıtmaya başladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş, Belediye Meclis üyeleri, belediye çalışanları ve gönüllü kişiler 8 bin 800 nüfusu bulunan Gülüç Beldesi'ne hazırlanan sağlık kitinin dağıtımına başladı. Araçlarla birlikte mahallelere dağılan ekipler vatandaşlara hem sağlık kitlerini dağıttı, hemde bilgilendirmede bulundu. Eşi ışıl Demirtaş ile birlikte ev ev dolaşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ta vatandaşlara her zaman yanlarında olduğu mesajını verdi. Başkan Demirtaş sağlık kitlerinin dağıtımına ilişkin yaptığı konuşmada "Korona virüs salgınının ilk başladığı günden bu yana mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak yıkama ve ilaçla dezenfekte çalışmalarına başladık. Hemen ardından belediye binası başta olmak üzere kamu binalarını daha sonra da tüm evlerin girişlerini dezenfekte ettik. Bu gün ise Gülüç Belediyesi olarak 5 binini Kdz. Ereğli Kaymakamımızın, 10 binini ise kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz maskeleri, 5 bin adet dezenfekte ve 5 bin adet ıslak mendili içerisinde korona virüse karşı korunmayı anlatan bilgilerin yer aldığı broşürlerle birlikte dağıtımına başladık. Vatandaşlarımızda bu çalışmalardan oldukça memnun. Ben Gülüç Belediye Başkanı olarak seçildiğim ilk günden bu yana halkımın hep yanında oldum. Bu zorlu günlerde de Gülüç halkının yanındayız. Gülüç'te hiç kimseyi maskesiz bırakmayacağız. İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız devam edecek. Halkımızdan tek isteğim kurallara uysunlar, evlerinde kalsınlar, biz bu korona virüs savaşını da bu birlik ve beraberlik içerisinde inşallah yeneceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Ülgür Gökhan, Zonguldak, Gülüç, Güncel
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