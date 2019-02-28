Gülüç'te Yeni Yaşam Alanları Oluşturulacak

Zonguldak
'ta, Gülüç
Belediye Başkanı Mustafa Gökhan
Demirtaş, beldeye yeni anaokulu, ilkokul ve ortaokul yapımının yanı sıra millet bahçesi, sağlıklı yaşam merkezi ve sahil projelerini hayata geçireceklerini bildirdi.
Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların daha modern binalarda eğitim ve öğrenim görebilmeleri için anaokulu, ilkokul ve ortaokul binalarının yapımı için çalışmalara başlandığını, bu doğrultuda Atalay bölgesinde belediye tarafından arsa tahsis edildiğini belirtti.
Beldede mega projeler hayata geçireceklerini anlatan Demirtaş, şunları kaydetti:
"Gülüç Çengelburnu Mahallemizin üst kısmında 26 dönüm arsa üzerine Millet Bahçesi
Projesi yapıyoruz. Bahçesinde kafeterya, lokanta, mescit, otopark, spor sahası, çocuk oyun alanları, piknik alanları, gezi alanlarımız ve en önemlisi kır düğün alanları olacak. Yine kadınlarımız için sağlıklı yaşam merkezini belediye düğün salonumuzun yanındaki alanda kuruyoruz. Yeni dönem ikinci etap sahil projemiz için çalışmalarımız da devam ediyor."
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Kaynak: AA