Gülüş tasarımında herkes istediği gülüşe kavuşabiliyor!

Son yıllarda estetiğe verilen değerdeki artış, tüm sektörleri olduğu gibi; sağlık ve diş hekimliği alanlarını da etkilemiştir. Gülüş Tasarımı kavramı, bu estetik gelişime ve beklentilere cevap vermek amacıyla yapılan diş hekimliği uygulamaları olarak tanımlanabilir. Amaç gülüşünüzdeki estetik problemleri ortadan kaldırmak, güzelleştirmektir. Kişinin elde etmek istediği estetik sonuç için diş, dişeti ve komşu dokularda çeşitli düzenlemeler yapılır. Estetik ve sağlık olarak gelişim, özgüven artışını da beraberinde getirecektir. Peki çok sık sorulmaya başlayan Gülüş Tasarımında nelere dikkat edilmelidir?

DİŞ VEDİŞ ETİ SAĞLIĞI GÜLÜŞ TASARIMININ HEDEFİDİR, AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ.

Tüm diş hekimliği uygulamalarında amaç dişin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasıdır. Gülüş tasarımında da bu idealden vazgeçilmez ve buna ciddi bir estetik değer eklenir.

-Dişlerin görünürlüğü, renkleri, simetrisi, şekilleri, karakteri, birbiri ile uyumu

-Diş etinin görünürlüğü, seviyesi, çekilme olup olmadığı

-Diş ve dudak ilişkisinde, dişin dudağa yeterli desteği verip vermediği gibi durumlar detaylı olarak değerlendirilerek tasarım ve planlama yapılır. Gülüş tasarımı yüz şekli ve ağız yapısına göre de değişiklik gösterir. Gülüş tasarımını yaptıracak kişi beklentilerini net olarak ifade etmelidir.

GÜLÜŞ TASARIMINDA HERKES İSTEDİĞİ GÜLÜŞE KAVUŞABİLİR Mİ?

Gülüş tasarımını talep eden kişi ile hekim, planlama üzerine detaylı bir şekilde konuşur. Beklentiler ve istekler anlatılır. Hekim tarafından alınacak olan ; hastaya ait modeller, fotoğraflar ve röntgenler, detaylı şekilde gülüş tasarımı analizi yapılır. Kişinin tüm beklentileri önemlidir, fakat ne kadar gerçekleştirilebilir olduğu alt yapıyı oluşturacak dişler ve çevre anatomik oluşumların ne kadar izin vereceği bu analizler sonucu ortaya çıkacaktır.Bu aşamada tedavinin artıları ve eksileri, yaklaşık sonuç üzerine konuşulur. Ortada gerçekleşmesi beklenen estetik bir beklenti vardır.Fakat beklentinin sağlanması teknik olarak mümkün olmayabilir veya uygulanması durumunda dişlerde ciddi zararlar öngörülebilir.Hekim bu aşamada hastanın bu tedaviye uygun olmadığına karar verebilir. Herkese yapılacak tasarım aynı olmayacaktır. Eğer tedavi, olabilecek sınırlar içine çekilebilirse başlanmalıdır. Yani Gülüş tasarımı çalışmasında önemli olan hastanın isteğidir fakat bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir.

Değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler ile oluşturulan yaklaşık sonuç MockUp veya Dijital olarak hastaya sunulur. Farklı bir tabirle bu aşama Test Sürüşü olarak adlandırılabilir. Hasta artık daha net bir şekilde isteklerini sunabilmektedir. Diş uzunlukları, kenar köşe şekilleri, oranlar, dudak desteği; hepsi hakkında artık daha gerçek fikirleri vardır.

GÜLÜŞ TASARIMI NE KADAR SÜRER?

Gülüş tasarımı tedavileri tek seans ve kısa işlemler ile bitebildiği gibi uzun süreli tedaviler de gerekebilir. Planlama en önemli aşamadır. Örneğin; Gummy smile dediğimiz gülüş sırasında aşırı diş eti görülmesi problemi tek seansta, Porselen lamina (yaprak porselen) uygulamaları yaklaşık 3-7 günde bitirilebilir fakat diş eksikliğinin implant ile tamamlanmasında tedavinin tam olarak bitirilmesi 3 ayı bulabilir. Diş eti cerrahisi gereken operasyonlar için ise kişiden kişiye değişebilmekle birlikte, diş etinin iyileşme süreci yaklaşık 10 gündür.

Mevcut durum; sağlıklı ve ideal estetik şekle dönüştürülmeye çalışılır. İyileşme süreçleri başarılı sonuç için atlanmaması gereken zaman dilimleridir.Gülüşünüzü, enerjinizi gizlemeyin.