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Gülüşü fotoğraflarda kaldı: Paylaşımı yürek burktu

Nevşehir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

15.10.2019 13:50Gülüşü fotoğraflarda kaldı: Paylaşımı yürek burktu
Nevşehir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Nevşehir Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmek istersen Burhan E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi Yasemin Gül bugün öğle namazını müteakip Alibey Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Genç kızın cenaze namazına ailesi, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKTU
Otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yasemin Gül'ün sosyal paylaşım sayfasında paylaşmış olduğu "Huzuru hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa ona yaradandan yardım dilerim" yazısı yürekleri burktu.
(İHA)

Yasemin Gül, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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