Gümbür Gümbür Gelen 'Baba Parası'

'C¸algı C¸engi', 'Du¨gˆu¨n Dernek', 'Ailecek S¸as¸kınız', 'İs¸ler Gu¨c¸ler', 'Kardes¸ Payı' film ve dizilerinden sonra, yeni komedi filmi Baba Parası'nın teaser'ı sinema salonlarında dönmeye başladı.
Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş'ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.
Baba mirası peşine düşen ailenin aksiyon ve komedi yüklü hikayesini konu alan filmin teaser'ıfilmin gümbür gümbür geldiğinin ilk sinyalini veriyor.
Baba Parası 1 Ocak 2020'de vizyondaki yerini alacak.