Haberler » kultur-sanat » Gümbür Gümbür Gelen 'Baba Parası' - Haber

Gümbür Gümbür Gelen 'Baba Parası'

Türk Sinemasının son yıllarına damga vuran Selçuk Aydemir - Murat Cemcir - Ahmet Kural üçlüsünü altıncı kez bir araya getiren Baba Parası filminin teaser'ı yayınlandı.

09.11.2019 08:48 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:49Gümbür Gümbür Gelen 'Baba Parası'

'C¸algı C¸engi', 'Du¨gˆu¨n Dernek', 'Ailecek S¸as¸kınız', 'İs¸ler Gu¨c¸ler', 'Kardes¸ Payı' film ve dizilerinden sonra, yeni komedi filmi Baba Parası'nın teaser'ı sinema salonlarında dönmeye başladı.

Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş'ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.

Baba mirası peşine düşen ailenin aksiyon ve komedi yüklü hikayesini konu alan filmin teaser'ıfilmin gümbür gümbür geldiğinin ilk sinyalini veriyor.

Baba Parası 1 Ocak 2020'de vizyondaki yerini alacak.


Murat Cemcir, Ahmet Kural, Kültür Sanat

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
11:16 Ziyaret ettiği "tarihi konaklar" Lübnanlı sanatçıyı Bilecik'e getirdi
09:16 "Turandot" operası yeniden sahnede
08:48 Gümbür Gümbür Gelen 'Baba Parası'
02:42 Avusturya'da "Boğaziçi'nden Mavi Tuna'ya" konseri
02:26 Avusturya'da "Boğaziçi'nden Mavi Tuna'ya" konseri
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 11:16:51