Haberler » Güncel » Gümeli Belde Belediyesi karla mücadeleye hazır - Haber

Gümeli Belde Belediyesi karla mücadeleye hazır

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, kar yağışına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

25.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:24Gümeli Belde Belediyesi karla mücadeleye hazır
'ın ilçesi Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, kar yağışına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.
Kar yağışının belde için ciddi bir sıkıntı oluşturmadığını ifade eden Saydam, şunları kaydetti:
"Her yıl olduğu gibi bu yıl da karla mücadeleye hazırız. Yüksek kesimlerde 25-30 santim kar var ama alçak kesimlerde kapalı yol yok, yollarımız açık. Bizim araç ve gereçlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da hazır. Çok kar yağdığında bir iki günde açıyoruz. Şu anda kapalı yolumuz yok. Araçlarımızla, her şeyimizle hazırlıklıyız."

Ahmet Saydam, Zonguldak, Alaplı, Gümeli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:34  Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
14:34  Safranbolu'da, Elazığ'daki depremzedeler için kampanya başlatıldı
14:33  DHA YURT BÜLTENİ - 6
14:33  flaş
14:28  Somalı nakliyeciler Elazığ'a ücretsiz yardım malzemesi taşıyacak
25.01.2020 14:43:23