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Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik

Atıkların ve metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili yerlere Habur ve Ünye gümrük müdürlükleri eklendi.

19.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:46Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik
Atıkların ve metal hurdaların gümrük bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili yerlere Habur ve gümrük müdürlükleri eklendi.
Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, plastik ve kağıt atıkların gümrük bölgesinden giriş işlemleri Habur Gümrük Müdürlüğünden, kırpılmış atık lastiklerin gümrük bölgelerinden giriş işlemleri de Ünye Gümrük Müdürlüğünden yapılabilecek.
Öte yandan, Habur Gümrük Müdürlüğünün sadece plastik ve kağıt atıkların giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili olduğuna ilişkin düzenleme de yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye, Ünye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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