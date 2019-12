Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik

Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanacak usulsüzlük cezası 159 lira olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 163) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla 159 lira usulsüzlük cezası uygulanacak.

Çalışma saatleri dışında hizmet talep edenlerin fazla çalışma ücreti, ihracat işlemleri için 14,7 lira, diğer işlemler için 34,32 lira olacak. Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına, ihracat için 34,32 lira, diğer işlemler için 53,93 lira olarak ödenecek.

Gümrük vergilerinin 277 bin liraya kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri, 1 milyon 418 bin liraya kadar olanları gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri yetkili olacak.

Öte yandan gelecek yıl uygulanacak gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi de belli oldu. Ticaret Bakanlığının 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek tebliğine göre, ihracat işlemlerinde her beyanname için 58 ila 679 lira arasında, ithalat işlemlerinde ise her beyanname için 109 ila 1058 lira arasında asgari ücret uygulanacak.

