Gümrük Görevlileri Hizmet İçi Eğitimden Geçiriliyor

11 Aralık 2018 Salı 15:18



11 Aralık 2018 Salı 15:18

Gümrük Görevlileri Hizmet içi eğitimden geçiriliyorKİLİS - GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz'ın katılımıyla Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünde yeni göreve başlayan personele hizmet içi eğitim verildi. İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin, Öncüpınar Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kadir Işık, ile gümrük ve muhafaza da görev yapan personel katıldı. Gümrük ve Muhafazaya atanan yeni personele verilen eğitim toplantısında bir konuşma yapan Muhafaza Memuru Esra Topaç, tarihler boyunca ülkeler arasında ticaret ve uluslar arası ticaretin olduğu yerde daima gümrük ve kendine özgü kurulları, işleyişi olduğunu ifade ederek, "Tarih yaşamın bütününde en önemli unsun dış ticaret, dış ticaretin de en önemli unsurunun gümrük olduğunu tartışılmaz bir biçimde ortaya koymaktadır. Yine tarih, ticari ilişkilerin iyi düzeyde olduğu toplumlarda kültürel, alış verişin yani refah, düzeyinin de belirgin biçimde yükselmiş olduğunu bize açıkça anlatmaktadır. Gümrükler, ticari ilişkilerin ötesinde uluslar arası ilişkilerin uygulandığı yerlerdir. Ülkemizin dünyanın en hassas bölgelerinden birinde bulunduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu nedenle içinde yaşamakta olduğumuz coğrafya da gelecekte neler olabileceğini, sürekli değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.Gaziantep GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, mesleğe başladığı ilk gün hiç unutmayacağını ifade ederek, "Ben hiç unutmadım, 33 yıl oldu. Osmaniye'den Gürbulak Sınır Kapısına giderken, ilk günü hiç unutmuyorum. Meslekte ilk gün bizim için çok önemlidir. Kurum tarafından nasıl karşılandığımız, gittiğimiz yerde neler var, yemekhanesi, nerede, servisi var mı, bizlere kimler yardımcı oldu, bir şekilde bizim idarecilerin imtihanıdır. İlk intiba çok önemlidir. Biz ilk intibayı aldınız mı almadınız mı biz doğru yaptık mı?, oryantasyon eğitimi budur. Dikkat ettiyseniz, sözleşmelerinizi imzalarken tek tek sizleri gördüm. Bu bizim için çok önemlidir. Personelimiz için ilk intiba, imzaladıktan sonra gümrük müdürlerine gönderdik. Bu yapılan eğitimde oryantasyon eğitiminin devamıdır. Daha sonra bakanlığın organize edeceği hizmet içi eğitimle beraber süreç tamamlanmış olacak. Ben özellikle şunu vurguluyorum, benim için sözleşmeli,z kadrolu ayırdımı olmadığını defalarca vurguladım. Bizim için kıymetli olduğunuzu defalarca anlattım. Kurum olarak bir personele bile acilen ihtiyacımız var. Belkide kurumda en çok personel bu durumda alındı. Eskiden birkaç kişi geliyordu, oryantasyon eğitimi verilmiyordu. Şimdi 20-30 kişi gelince oryantasyon eğitimi veriliyor" diye konuştu.