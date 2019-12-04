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Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında, gümrük kapılarındaki kamu tahsilatlarında ortak POS uygulaması hayata geçirilecek.

04.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:15Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında, gümrük kapılarındaki kamu tahsilatlarında ortak POS uygulaması hayata geçirilecek. Projenin pilot uygulamasına, bugün Esenboğa Gümrük Müdürlüğü'nde başlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır kapılarında işlemleri kolaylaştırıp, hızlandırmanın amaçlandığı uygulama ile gümrük kapılarındaki POS cihazlarından kamu tahsilatlarının gerçekleştirilebileceği belirtildi. Gümrük noktalarında yapılan tahsilat işlemlerinde yerli ve yabancı tüm kredi kartlarıyla kamu bankalarının debit (ATM) kartlarının geçerli olacağı kaydedilen açıklamada, "Böylece özellikle yoğun tır ve yolcu giriş- çıkışları olan kara hudut kapılarında yığılma olmaması ve tahsilat işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında geliştirilen entegre sistem üzerinden gümrük işlemlerine ait tüm vergiler tahakkuka dayalı olarak tahsil edilebilecektir. Tüm sürecin elektronik ortamda yürütülmesiyle birlikte gelir ve nakit yönetiminde ve gümrük işlemlerinin denetiminde etkinlik artırılmış olacaktır" denildi.Açıklamada, ayrıca bugün itibarıyla Esenboğa Gümrük Müdürlüğü'nde projenin pilot uygulamasına başlanacağı kaydedildi.



Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Pilot, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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