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Gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde minibüste gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

19.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:35
Van 'ın Edremit ilçesinde minibüste gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Aramada aracın kapı ve yan boşluklarına gizlenmiş 138 pakette gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske bulundu.
Sürücü H.Ö. gözaltına alındı. Gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi

Kaynak: AA

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Gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi
Etiketler : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Edremit, Van, Güncel

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