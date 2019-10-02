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Gümrük kaçağı çay ele geçirildi

Adıyaman'da jandarma ekipleri Şanlıurfa'dan Adıyaman'a getirilen gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

02.10.2019 14:32Gümrük kaçağı çay ele geçirildi
Adıyaman'da jandarma ekipleri Şanlıurfa'dan Adıyaman'a getirilen gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığınca yurda kaçak yollardan sokulan ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde temin edilen gümrük kaçağı çayların Adıyaman il merkezine getireceği istihbaratının alınması üzerine çalışma yapıldı.

Şüpheli araç Kızılcahöyük köyünde durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde 70 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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