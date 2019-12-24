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Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir işyerinde 45 adet gümrük kaçağı cep telefonu gele geçirdi.

24.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:58 Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir işyerinde 45 adet gümrük kaçağı cep telefonu gele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, A.Y. isimli şahsa ait işyerinde yapılan aramada 45 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Telefonlara el konulurken, şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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