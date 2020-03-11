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Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

11.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:22
Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda S.A. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Kaçak cep telefonlarına el konulurken şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, 3. Sayfa

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