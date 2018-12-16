Gümrük Kaçağı Otomobil Yakalandı

Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinde jandarma ekipleri gümrük kaçağı otomobile el koydu.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine jandarma ekipleri aldıkları istihbarat sonrası Akçakısrak mahallesinde yurt dışından yasa dışı yollardan araç getiren A.Ö. yakalandı. Yurt dışından kaçak olarak getirilen Gürcistan
plakalı Volkswagen
marka araç Bandırma
Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Jandarma,Sındırgı,Balıkesir
16 Aralık 2018 Pazar 12:43