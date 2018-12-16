16 Aralık 2018, 12:43
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Gümrük Kaçağı Otomobil Yakalandı

Gümrük Kaçağı Otomobil Yakalandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri gümrük kaçağı otomobile el koydu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri gümrük kaçağı otomobile el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine jandarma ekipleri aldıkları istihbarat sonrası Akçakısrak mahallesinde yurt dışından yasa dışı yollardan araç getiren A.Ö. yakalandı. Yurt dışından kaçak olarak getirilen Gürcistan plakalı Volkswagen marka araç Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR Jandarma,Sındırgı,Balıkesir
16 Aralık 2018 Pazar 12:43



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