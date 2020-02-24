Haberler » 3. Sayfa » Gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi - Haberler

Gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi.

24.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:56Gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi
İl Komutanlığı ekiplerince takibe alınan bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda 'dan alınarak Adıyaman'da piyasaya sürülmek istenilen gümrük kaçağı bandrolsüz sigaraları ele geçirmek için çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu şahısların içerisinde bulunduğu otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda bin 840 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken H.E.H., A.N., ile M.A., isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 18:25:23