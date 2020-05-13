Gümrük kaçakçılığı operasyonu

Adana'da gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, içecek ve ürünün ele geçirildiği operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

13.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:05
Adana'da gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, içecek ve ürünün ele geçirildiği operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde iki depoda gümrük kaçağı ürünler olduğu ihbarını aldı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, depolarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 19 bin 500 cinsel uyarıcı hap ve içecek, 75 bin prezervatif, 1961 cep telefonu şarj cihazı ve 552 şişe parfüm ele geçirdi.
Ekipler, kaçak ürünlerle ilgili şüpheli S.K'yi gözaltına aldı. Gümrük kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Haber

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