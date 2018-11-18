- Gümrük kapılarında tek durak, tek pencere sistemi dönemi başlıyor

18 Kasım 2018 Pazar 17:52



18 Kasım 2018 Pazar 17:52

- Gümrük kapılarında tek durak, tek pencere sistemi dönemi başlıyorTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük kapılarında modernleşmeye, dijitalleşmeye gidiyoruz""Tek durak sistemi ve tek pencere sistemi ile evrak sayıları azalacak"EDİRNE - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük kapılarında modernleşmeye, dijitalleşmeye gittiklerini belirterek, "Tek durak sistemine gidiyoruz. Diğer bakanlıklarla da müşterek çalışma yaparak bu tek durak sistemine ve tek pencere sistemiyle evrak sayısının azaltılmasıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Bakan Tezcan'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu da eşlik etti.Bakan Tezcan ilk olarak Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek, incelemelerde bulundu. Kapıkule VIP Salonu'nda aldığı brifingin ardından basın açıklamasında bulundu."Edirnelilerin ve Edirne'nin başı olsun"Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bildiğiniz gibi bu kapımızda en çok yoğunluk Cumartesi ve Pazar günleri oluyor. Bunu beraber görüp inceleyelim istedik. Bu vesileyle tüm Edirne'nin başı sağ olsun. Sayın Erdin Bircan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diliyorum bütün Edirnelilere" dedi."Tır kuyruğunun sebebi, İstanbul çıkışlı ihracat işlemlerinin Çarşamba ve Cuma gününde yapılmış olmasından kaynaklanıyor"Bakan Tezcan, Kapıkule'de yaşanan tır kuyrukları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kapımızda bazı TIR'ların beklemesi durumu var. Yaklaşık 10 kilometreye yakın bir kuyruk var. Ancak Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olan kuyruklar Pazartesi'ye de sarkabiliyor. Hafta içi sıfır kuyruk var. Bu da genellikle İstanbul çıkışlı ihracat işlemlerinin Çarşamba ve Cuma gününde yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Ama bu tabi sürdürülebilir değil ve kirliliğe de neden oluyor. Orada da koşullar uygun değil. TIR Parkı'nın kapasitesinin arttırılmasını konuştuk, onu arttırabiliriz. Akaryakıt pompa istasyonunun sayılarının arttırılmasını konuştuk. Yarın da Bulgaristan'a ziyaretimiz olacak, oradaki 8 peronun 10'a çıkarılması ve daha verimli çalışılması için neler yapabiliriz, onları konuştuk. Bunun dışında burada yenilikler hakkında konuştuk" dedi."Gümrük kapılarında tek durak, tek pencere dönemi"Bakan Tezcan, Türkiye'nin Avrupa'nın en modern sınır kapılarına sahip olduğunu dile getirerek, "Türkiye Avrupa'nın en modern gümrük kapılarına sahip. Bunu her aşamada kendileri de zaten söylüyorlar. Gümrük kapılarında modernleşmeye, dijitalleşmeye gidiyoruz, tek durak sistemine gidiyoruz. Diğer bakanlıklarla da müşterek çalışma yaparak bu tek durak sistemine ve tek pencere sistemiyle evrak sayısının azaltılmasıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bunların dışında eğer AB tarafından izin alabilirse yeni bir projemiz var. Veteriner kontrol sistemi ve laboratuarların bir kısmını da Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na kaydırmak istiyoruz. Çünkü AB şu anda sadece Kapıkule'ye izin vermiş durumda, dolayısıyla bu şekilde buradaki yoğunluğu biraz o tarafa kaydırabiliriz diye düşünüyoruz. Bu tarafta bu kapının genişletilmesiyle ilgili proje çalışmalarımız tamamlandı, en kısa zamanda onun da inşaatına başlayacağız" diye konuştu."X-Ray kapasitemizi 2'den 4'e çıkardık"X-Ray kapasitesini 2'den 4'e çıkardıklarını belirten Bakan Tezcan, "Modernleşme ve teknolojideki bütün gerekli yatırımları yapıyoruz. Eleman sayısını 868'e çıkardık, şu anda da herhangi bir eleman açığımız yok diyor arkadaşlarımız. Kısacası bu kuyrukları nasıl yok edebiliriz diye çalışıyoruz ama biz ne kadar çalışsak da bu Cuma akşamı yığılan gümrüklemeden dolayı biraz zaman alacağa benziyor ama hep beraber yok etmeye çalışıyoruz" dedi.Edirneli kadınlardan yoğun ilgiTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyet Kapıkule Sınır Kapısı'nda, tır sahası, X-Ray bölümü ve free shoplardaki incelemelerin ardından, sınırdan ayrıldı. Edirne Kadın Girişimciler pazarı ziyaretinde, Edirneli kadınlar tarafından çok sıcak karşılanan Bakan Tezcan, kadınlarla beraber gözleme yaptı, lokma pişirdi. Bakan Pekcan, basına kapalı olarak gerçekleştirilen Edirne Valiliği ve Edirne Ticaret Borsası ziyaretlerinin ardından 'Trakya Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na geldi.