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Gümrük kapısında HGYS dönemi

Şanlıurfa Valiliği, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Sınır ve Güvenlik İşleri Koordinatörlüğü tarafından, Hudut Geçiş Yönetim Sistemi (HGYS) aktif hale getirilen Akçakale Gümrük Kapısı, karşılıklı giriş çıkışlarla tam olarak faaliyete girdi.

26.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:36
Valiliği, Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Sınır ve Güvenlik İşleri Koordinatörlüğü tarafından, Hudut Geçiş Yönetim Sistemi (HGYS) aktif hale getirilen Akçakale Gümrük Kapısı, karşılıklı giriş çıkışlarla tam olarak faaliyete girdi.
Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinatörlükleri tarafından daha önce saha düzenlemesi, asfaltlama, bina tadilat ve boya işleri yapılan Akçakale Gümrük Kapısı, aktif hale getirilen HGYS ile uluslararası standartlarda hizmet verebilecek hale geldi. Ticari geçişlerin HGYS ile kayıt altına alındığı kapıda, Tel Abyad'a geçmek isteyen kişilerin kayıtları da Kara Hudut Kapısı Büro Amirliğinde kısa sürede gerçekleştiriliyor. Aynı sistemin Tel Abyad Gümrük İdaresine de kurulduğundan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Tel Abyad Yerel Meclisi Gümrük İdaresi Sorumluları, Vali Abdullah Erin'i ve Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret ederek birer teşekkür plaketi takdim etti.
(İHA)
Gümrük kapısında HGYS dönemi

Akçakale Gümrük Kapısı, Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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