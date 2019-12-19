Haberler » Ekonomi » Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin toplam metot sayısı arttı - Ekonomi

Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin toplam metot sayısı arttı

Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin toplam metot sayısı 66'ya yükseldi.

19.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:50 Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin toplam metot sayısı arttı
Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin toplam metot sayısı 66'ya yükseldi.
Ticaret Bakanlığının Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılı Laboratuvar Müdürlüğünün, gıda, petrol, temel kimya ve metal ürünlerine ilişkin 9 metotta daha akredite olduğu belirtildi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılı Ankara Laboratuvar Müdürlüğü, gıda, petrol, temel kimya ve metal ürünlerine ilişkin 9 metotta daha 'TS EN ISO/IEC 17025-2017' standardı kapsamında akredite olarak, akredite metot sayısını 16'ya çıkarmış, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimizin toplam akredite metot sayısı böylece 66'ya yükselmiştir."

Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:30   EBRD'den Enerjisa'ya 100 milyon dolar karşılığı Türk lirası finansman - Ekonomi
19:50   Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin toplam metot sayısı arttı - Ekonomi
19:46   SPK haftalık bülteni - Ekonomi
19:17   Şehir Üniversitesi, Marmara’ya devredildi - Ekonomi
18:57   Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi - Ekonomi
18:14   Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı - Ekonomi
18:02   Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet iddialarına yanıt: Yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz - Ekonomi
17:10   Rekabet Kurumu açıkladı: Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak - Ekonomi
16:58   Sona gelinen asgari ücret için 3 işçi konfederasyonu ortak açıklama yapacak - Ekonomi
19.12.2019 20:51:21