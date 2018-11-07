Gümrük Müdürü Dara, Öğrencileri Sevindiriyor

Gürbulak
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı
, Dara'nın köy çocuklarını teknolojik imkanlarla buluşturmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi devam ediyor. Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde Dara tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırseverlerden temin edilen kullanılır durumdaki dizüstü bilgisayarlar, köy okullarında okuyan başarılı öğrencilere veriliyor.
Kargoyla yurdun çeşitli yerlerinden gelen bilgisayarları köy muhtarları aracılığıyla tespit ettiği başarılı öğrencilere hediye eden Dara, son olarak eline ulaşan 8 dizüstü bilgisayarı Doğubayazıt ilçesine bağlı Gürbulak köyünde eğitim gören öğrencilere verdi.
Dara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimde çıtanın yükselmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.
Bağışladıkları dizüstü bilgisayarlar ile kampanyaya destek olan hayırseverlere teşekkür eden Dara, "Her şeyin devletten beklenmesi çok yanlış bir düşünce. Çalışkan, eğitimli ve üretken bir neslin yetişmesini istiyorsak, toplumun her kesimi elini taşın altına koymalı. Bu tür etkinlikler toplumun diğer kesimlerine de mesaj vermesi açısından çok önemli." dedi.
Osman Bölükbaşı,Gürbulak
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:02