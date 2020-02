Gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

Trakya'daki gümrük kapılarında geçen yıl 3 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi.

AA muhabirinin, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen yıl Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli gümrüklerinde yapılan başarılı operasyonlarla uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe vuruldu.

Son yıllarda kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir taraftan sınır kapılarını modernize eden, diğer taraftan teknolojik altyapısını sürekli geliştiren ve personeline bu kapsamda hizmet içi eğitim veren Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmaların karşılığını almaya başladı.

Geçen yıl Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli gümrüklerinde 51 olayda uyuşturucu yakalaması yapıldı.

Bu yakalamalarda 1 ton 408 kilo 224 gram eroin, 1 ton 403 kilo 549 gram esrar, 68 kilo 400 gram afyon sakızı, 24 kilo 31 gram kokain, yaklaşık 500 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan 115 kilogram "asetik anhidrit" ele geçirildi.

Operasyonlarda ekiplerin en büyük destekçisi dedektör köpekler oldu. Uyuşturucu tacirlerinin akla gelmeyecek yerlere gizledikleri maddeleri yetenekleri sayesinde bulan köpekler, uyuşturucuyla mücadelede etkin rol oynadı.

Kapıkule'de geçen hafta rekor miktarda uyuşturucu ele geçirilmişti

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapılarında yasal ticareti rahatlatmaya çalışırken bir yandan da yasa dışı ticaretle etkin şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Her türlü yükün dikkatlice incelendiğini ifade eden Turagay, önceki hafta gübre çuvalları arasına gizlenen uyuşturucunun da gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde bulunduğuna dikkati çekti.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçen hafta 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildiğini anımsatan Turagay, bunun kara sınır kapılarında tek seferde en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması olduğunu hatırlattı.

"Kaçakçılığın önüne geçmeye çalışıyoruz"

Turagay, şunları kaydetti:

"Dijital ortamın her türlü imkanından sonuna kadar yararlanıyoruz. Risk analizleri dairemizde göndericiye, ithalatçıya, ihracatçıya, malın cinsine ve menşeine kadar her türlü bilginin analizi yapılıyor. Bu analizler çerçevesinde buradaki ve merkezdeki arkadaşlarımız büyük gayretler gösteriyor. Gübre olarak beyan edilmiş bir yükte daha sonra şüphe üzerine ve risk analiziyle x-ray'a yönlendirme sonucunda bu büyük yakalama gerçekleşti. Kaçakçılara göz açtırmamaya, kapılarımızı en etkin şekilde kullanarak kaçakçılığın önüne geçmeye çalışıyoruz."

"Özveriyle çalışan ekiplerimizi kutluyorum"

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak da Kapıkule Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olduğunu belirtti.

Modern, etkin ve işlevsel haliyle bölgede ticaretin ve turizmin ana damarlarından olan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 4 milyondan fazla araç giriş çıkışı olduğunu anlatan Ocak, güvenlik açısından da sınır kapılarında teknolojinin son imkanlarından yararlandıklarını vurguladı.

Geçen yıl uyuşturucu yakalamalarında rekor sayılabilecek oranlarda esrar ve eroin ele geçirildiğini ifade eden Ocak, "Operasyonlarda yaklaşık 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi. Özveriyle çalışan ekiplerimizi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA