Gümrük Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Davetlisiniz

Kocaeli Ticaret Odası'nın, kentimizin dış ticaret potansiyelinin artırılması adına üyeleri için başlattığı ihracat atağı Gümrük Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'yla devam ediyor. 5 Aralık 2018 Çarşamba günü gerçekleşecek toplantıda, dış ticarette gümrük uygulamaları detaylarıyla anlatılacak

İHRACAT ATAĞINDA 3. TOPLANTI

Kocaelili iş insanlarının ihracat kapasitelerini artırmak ve yeni dış ticaret sahaları geliştirmelerine kılavuzluk etmek amacıyla Temmuz ayında ihracat atağı başlatan Kocaeli Ticaret Odası hız kesmiyor. Temmuz ayından bu yana düzenlediği Dış Ticaretin Finansmanı ve Destekler ile Hedef Pazar Stratejileri ve Ticareti İstihbarat Bilgilendirme Toplantılarıyla, iş insanlarını ihracata hazırlayan KOTO, bu kez Gümrük Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı düzenleniyor.

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5 Aralık Çarşamba günü 13.30-15.30 saatleri arasında Kocaeli Ticaret Odası Hizmet Binasında KOTO Ekonomi Danışmanı ve Kocaeli Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan moderatörlüğünde gerçekleşecek programda; Performans Gümrük Müşavirliği Genel Müdür Alparslan Korkmaz ve Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzmanları, konu ile ilgili kapsamlı bilgiledirme yapacak.