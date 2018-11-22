Gümrük Vergisi Ödenmeyen 2 Araç Yakalandı

Balıkesir Jandarma
Komutanlığı Ayvalık
ve Sındırgı
ilçelerinde gümrük vergisi ödenmemiş 2 araç yakaladı.
Balıkesir'in Ayvalık ve Sındırgı ilçelerinde jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmasında Bulgaristan
plakalı aracın gümrük vergisi ödenmeden kullanıldığı tespiti üzerine Y.C. ve aracı Küçükköy
mahallesinde yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile araç Ayvalık Gümrük Müdürlüğünde muhafaza altına alındı. 2. olay Sındırgı ilçesinin Akçakısrak mahallesinde yapılan yol kontrolünde Filistin
uyruklu M.Y.M.A'nın kullandığı Bulgaristan plakalı aracın gümrük vergisinin ödenmediği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat ile araca el konularak, Bandırma
Gümrük Müdürlüğüne muhafaza edilmek üzere teslim edildi.
Adli makamların talimatıyla otomobil sürücüleri Y.C. ve Filistin uyruklu M.Y.M.A. hakkında "5607 sayılı Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Jandarma,Sındırgı,Ayvalık,Balıkesir
22 Kasım 2018 Perşembe 10:06