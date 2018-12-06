Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu
'nu ilk tebrik eden kişi olduğunu belirterek partisinin aday açıklanma sürecinde yaşananları değerlendirdi.
Gümrükçüoğlu, "Bizde sandalyeler, koltuklar önemli değildir. Her zaman adayımızın, siyasi kuruluşumuzun yanında olacağız. Şehrimizin, ülkemizin gelişmesi için gecemizi gündüzümüze katıp destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
"Devlet Başkanımızın, Genel Merkezimizin tasarruf ve kararlarını saygıyla karşıladık" diyen Gümrükçüoğlu, "Aday tanıtım töreninden bir akşam önceden aranmıştım, toplantıya katılmam rica edildi. Sabah
uçağı ile Ankara
'ya gittim, TBMM'deki aday tanıtım toplantımıza memnuniyetle katıldım. Seçim, alternatiflerin değerlendirilmesi, nöbet değişimi demokrasinin en güzel tezahürlerinden biridir. Van
Valiliğimizi yapmış olan Murat Zorluoğlu'nun bu vazifeye aday olarak belirlenmiş olmasından son derece memnun olduğumu belirterek bir tarafında ben, bir tarafında İl Başkanımızla birlikte parlamentoda yerimizi aldık. Devlet Başkanımızın davet etiği ve tanıttığı sırada Belediye Başkanımız ayağa kalktı, bende ayağa kalktım, kendisini ilk tebrik eden, ilk alkışlayan oldum. Sonrada kucaklayarak, başarılarının devamını temenni ederek her zaman yanında olduğumuzu belirttim. Daha sonrada Devlet Başkanımızın topluca aile fotoğrafı çekildik. O teşvik, o motivasyonumuzla beraber hizmetimizi sürdürmek için şehrimize döndük" şeklinde konuştu.
"Aday olmadığınız için üzgün müsünüz?" sorusuna ise Gümrükçüoğlu, "Hayır, öyle bir şey olması imkansız. Nasıl olimpiyatlarda 4x100 takım yarışları oluyor ya, o takımda birisi bayrağı alıyor, 100 metre koşuyor. Hemen diğer takım arkadaşına veriyor, 100 metrede o koşuyor. Bu böyle bir takım işi. Biz hiçbir zaman siyasi kuruluşumuz içinde birbirimizi yıpratan rakipler olmadık. Bir takım anlayışı ile birlikte gönüllerimizin beraberliği ile birbirimizi destekleyerek hizmet etmeye gayret ettik. O bakımdan 2019 seçimlerinde yerimde o takımdan bir arkadaşımın olması son derece sevineceğim bir husus olmalı Bizde sandalyeler önemli değildir. Her zaman adayımızın, siyasi kuruluşumuzun yanında olacağız. Şehrimizin, ülkemizin gelişmesi için gecemizi gündüzümüze katıp destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,Trabzon,Murat Zorluoğlu
06 Aralık 2018 Perşembe 14:40