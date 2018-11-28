28 Kasım 2018 Çarşamba 16:40



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:40

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 2018 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun başkanlığında icra edilen toplantıda ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.Burada Birlik üyesi belediye başkanlarına seslenen Başkan Gümrükçüoğlu, "Her görevin nöbet değişimi vardır" dedi. "Gecesini gündüzüne katan belediyeciler olarak yaptığımız uğraşı, insanlarımıza hizmetkar olmak, şehirlerimizi daha yaşanılabilir hale getirmek gayretidir" diyen Gümrükçüoğlu "O bakımdan gerçekten bu işin partisi yoktur. Şu veya bu partiden veyahut bağımsız olarak seçilebiliriz ama ondan sonra hep kol kola omuz omuzayız. Bir vidanjör lazım olduğunda bile birbirimizi ararız, birbirimize destek oluruz. Bu bakış açısı en insani en medeni davranış biçimidir. Ben bunu belediyecilikte yaşadım ve gördüm. Dolayısıyla da Türkiye'deki tüm belediyecilere minnettarım. Hepsi birbirine destek olmaya gayret gösteriyor. Belediyecilik meşakkatli bir hizmettir ama inanıyorum ki sevabı çok olan bir hizmettir. Her görevin nöbet değişimi vardır. İnsan bu şerefli vazifeleri ifa ettikten sonra gün gelir bayrağı devreder. Partimizden çok kıymetli bir arkadaşımız Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. 31 Mart'a kadar bir ve beraber omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Başkan Gümrükçüoğlu, DKBB yönetiminde görev alan belediye başkanlarına teşekkür plaketi verdi. Birlik Başkanlık Divanınca, DKBB Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na DKBB'ine ve bölge belediyelerine yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketini Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap takdim etti. - TRABZON