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Gümülcine hayalet şehre döndü

Yunanistan'ın Gümülcine kentinde korona virüsü ile mücadelede önlem amaçlı dükkanların kapatılması nedeniyle kent hayalet şehre döndü.

18.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:41
Gümülcine hayalet şehre döndü
Yunanistan'ın Gümülcine kentinde korona virüsü ile mücadelede önlem amaçlı dükkanların kapatılması nedeniyle kent hayalet şehre döndü.

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü nedeniyle Yunanistan'da 387 vaka tespit edildi. Bugüne dek 5 kişinin de korona nedeniyle hayatını kaybettiği Yunanistan'da henüz sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Gümülcine kentinde dükkanlar kepenk indirirken, önlemler kapsamında halk sokağa çıkmıyor. Bankaların, mağazaların kapalı olduğu şehir adeta hayalete döndü. Halkın önlem olarak sokağa çıkmadığı kentte sessizlik hakim. - GÜMÜLCİNE

Kaynak: İHA

Etiketler : Yunanistan, Güncel

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