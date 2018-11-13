Gümüldür'de Festival Zamanı

İlçenin en önemli ekomomik kaynaklarından birisi olan Gümüldür mandalinasının tanıtımı, üreticilerin desteklenip teşvik edilmesi ve ürünün yeni pazarlara ulaşması amacıyla Menderes Belediyesi tarafından 16 Kasım Cuma günü Gümüldür Amfi Tiyatro ve Meydanı'nda Gümüldür Mandalina Festivali düzenlenecek.

MANDİ İLE GÜN BOYU ETKİNLİK

Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında etkinlik alanında çocuklar için oyun grupları yer alacak. Mandalina üreticisi ve halk eğitim merkezi kursiyerleri de kurulacak standtlarda vatandaşlarla buluşacak. Gümüldür Satsuma Mandalinasının maskotu Mandi de festivalde yer alacak.

SİBEL CAN KONSERİ

Akşam gerçekleşecek kortejde ise 500 metrelik dev Türk bayrağı vatandaşlar tarafından etkinliğin gerçekleşeceği alana taşınacak. Kortej sonrası ise sevilen sanatçı Sibel Can konseri gerçekleşecek.

MANDALİNANIN SEÇTİĞİ TOPRAKLAR

Herkesi etkinliğe davet eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "İlçemizin en önemli temel kaynakları arasında Gümüldür mandalinası ilk sıralarda yer alıyor. Menderes Belediyesi olarak böyle önemli bir ürünü desteklemek adına festivalimizin ikincisini gerçekleştireceğiz. Tüm İzmirli vatandaşlarımızı mandalinanın cenneti, mandalinanın seçtiği topraklarda, Gümüldür de yapacağımız festivalimize davet ediyorum " dedi.

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenecek Gümüldür Mandalina Festivali için geri sayım başladı. Cuma günü gerçekleşecek festivalde Sibel Can da konser verecek.

İlçenin en önemli ekomomik kaynaklarından birisi olan Gümüldür mandalinasının tanıtımı, üreticilerin desteklenip teşvik edilmesi ve ürünün yeni pazarlara ulaşması amacıyla Menderes Belediyesi tarafından 16 Kasım Cuma günü Gümüldür Amfi Tiyatro ve Meydanı'nda Gümüldür Mandalina Festivali düzenlenecek.

MANDİ İLE GÜN BOYU ETKİNLİK

Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında etkinlik alanında çocuklar için oyun grupları yer alacak. Mandalina üreticisi ve halk eğitim merkezi kursiyerleri de kurulacak standtlarda vatandaşlarla buluşacak. Gümüldür Satsuma Mandalinasının maskotu Mandi de festivalde yer alacak.

SİBEL CAN KONSERİ

Akşam gerçekleşecek kortejde ise 500 metrelik dev Türk bayrağı vatandaşlar tarafından etkinliğin gerçekleşeceği alana taşınacak. Kortej sonrası ise sevilen sanatçı Sibel Can konseri gerçekleşecek.

MANDALİNANIN SEÇTİĞİ TOPRAKLAR

Herkesi etkinliğe davet eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "İlçemizin en önemli temel kaynakları arasında Gümüldür mandalinası ilk sıralarda yer alıyor. Menderes Belediyesi olarak böyle önemli bir ürünü desteklemek adına festivalimizin ikincisini gerçekleştireceğiz. Tüm İzmirli vatandaşlarımızı mandalinanın cenneti, mandalinanın seçtiği topraklarda, Gümüldür de yapacağımız festivalimize davet ediyorum " dedi.