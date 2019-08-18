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Gümüldür'de orman yangını

Gümüldür'de orman yangınıİzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

18.08.2019 18:45
Gümüldür'de orman yangını
Gümüldür'de orman yangını
İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Menderes'in Gümüldür Mahallesi'nin Yarentepe mevkisindeki ormanlık alanda, saat 17.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
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İZMİR DHA
Gümüldür'de orman yangını

Menderes, Gümüldür, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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