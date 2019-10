Dağcılar, Örümcek Ormanları'nda 98 kişiyle doğa yürüyüşü yaptı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin en önemli karışık ormanlarından birisi sayılan, Avrupa'nın en uzun köknarları, Balkanlar ve Kafkaslar'ın en geniş çaplı ve en uzun ladin ağaçlarının bulunduğu Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı sonbaharda "altın" rengine büründü.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Örümcek Ormanları'nda sonbahar yürüyüşü gerçekleştiren Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi sporcular, Gümüş şehrin altın rengine büründüğü alanda fırsatı kaçırmayarak rekor katılımla etkinlik düzenledi. Gümüşhane'nin Merkez, Kelkit, Köse, Torul, Kürtün ilçeleri ile Bayburt'tan toplam 6 araçla bölgeye ulaşan 98 dağcı, Yeşilköy köyü Çeğel yaylası yol ayrımından başladığı 15 kilometrelik parkuru 5 saat sonunda Elceğiz Alanı yaylasında sonlandırdı.

BİN 850 METRE RAKIMDA YÜRÜYÜŞÜ SONLANDIRDILAR

Sonbaharın etkilerinin yeni başlaması nedeniyle ağaçların sarı renge büründüğü bölgede bin 39 metre rakımdan yürüyüşe başlayan sporcular 811 metre yükselerek bin 850 metre rakımda yürüyüşü sonlandırdı.

Doktorundan mühendisine, müdüründen işçisine, öğrencisinden akademisyenine 98 kişilik rekor katılımın gerçekleştiği yürüyüş boyunca güneşli hava hakim olurken, yürüyüşün son kısımda yağmur etkili oldu.

Çıkrıkdüzü yaylasında bulunan tesislerde çay içip ısınan ve yemeklerini yiyen sporcular daha sonra araçlarına binerek geri döndü. Dönüş yolunda anıt ağaçlar ve Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkını da ziyaret eden sporcular haftanın stresini attı ve huzur dolu bir gün geçirdi.

"ÇOK GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİK"

Kelkit'ten eşiyle birlikte etkinliğe katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bahadır Nasıhbeyoğlu, "Böyle bir etkinliğe ilk defa katılıyorum. Hasta olmamıza rağmen Örümcek Ormanları'nı görmek istedik. Yorulduk ama çok güzel anılar biriktirdik. Yeni insanlar ve coğrafyamızı tanıdık. Güneşle başladık ve yağmurla bitirdik yürüyüşü" dedi.

"SONBAHARIN RENK CÜMBÜŞÜNÜ YAŞADIK"

Erzincan'da Dahiliye uzmanı olarak görev yapan Kelkitli Uzm. Dr. Babürşah Taşlı, "GÜDAK'la yaklaşık 3 sezondur yürüyüşlere katılıyorum. 4 Ekim Dünya Yürüyüş günüydü. Biz bir sağlıkçı olarak doğa yürüyüşlerinin önemini her zaman her yerde halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. 15 kilometrelik güzel bir parkurdu. Bizim 4 Ekim'deki sloganımız 'hareket et, sağlıklı yaşa, mutlu ol' şeklindeydi. O hedeflerimize bir nebze olsun yaklaşabilmek adına GÜDAK'ın bu etkinliğine katıldık. Müthiş bir etkinlik oldu. Sonbaharın renk cümbüşünü burada yaşadık" şeklinde konuştu.

"GÜNEŞLİ HAVADA BAŞLADIK, YAĞMURLA BİTİRDİK"

Yürüyüşün rehberliğini yapan Orhan Köse de "Kürtün ilçesi sınırlarındaki Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanında doğa yürüyüşünü gerçekleştirdik. 15 kilometrelik parkurda Yeşilköy köyü Çeğel Yaylası yol ayrımından başladık, Elceğiz alanı yaylasında sonlandırdık. Güneşli bir havada gerçekleşen yürüyüşe katılım çok yüksek oldu ve bu ayrıca bir güzellik oldu. İlimiz sınırları içerisindeki güzelliklerin tanıtılması adına güzel bir etkinlik oldu. Yapraklar yeni sararmaya başladı ama yine de farklı güzellikler sundu. Güneşli havada başladık, yağmurla bitirdik" diye konuştu.

"GÜMÜŞHANE COĞRAFYASININ SARI YÜRÜYÜŞLERİ BAŞLADI"

Gümüşhane coğrafyasının sarı yürüyüşlerine bu etkinlikle başladıklarını kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise "Örümcek Ormanları Gümüşhane'nin en güzel sarı yürüyüşlerinin yapıldığı alan. Çeşitli ağaçlar renkten renge dönüyor bu mevsimde. En güzel yürüyüş günleri olarak bu günleri tercih ediyoruz. Tam olarak renk dönüşümü olmadı ama güzel bir parkurdu. Şimdiye kadar yürümediğimiz bir parkurda yürüdük. GÜDAK'ın kuruluşundan bugüne ilk defa 100'e yakın sporcuyla yürüdük. Bu bizim için mutluluk verici bir olay. 15 kilometrelik parkurda yürüdük. Güzel ve keyifli bir yürüyüş oldu" ifadelerini kullandı.