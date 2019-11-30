Haberler » Güncel » Gümüş Sohbetler devam ediyor - Haber

Gümüş Sohbetler devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi'nin, yaşlı evlerinde, kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra sağlık ve sağlıklı yaşlanma konularında 'Gümüş Sohbetler' adıyla bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

30.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:38Gümüş Sohbetler devam ediyor
Belediyesi'nin, yaşlı evlerinde, kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra sağlık ve sağlıklı yaşlanma konularında ' Sohbetler' adıyla bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Gümüş Sohbetler kapsamında, sağlık ve sağlıklı yaşlanma konularında uzman kişiler tarafından bilgilendirmeler yapılıyor.

Çifte Yaşlı evinde akupunktur ile ağrı tedavisi ve zayıflama konulu gümüş sohbetler etkinliği Dr. Dündar Kaçar tarafından gerçekleştirildi. İlaçsız bir tedavi yöntemi olması nedeniyle yaşlıların büyük ilgisini çeken Akupunktur yöntemi yaklaşık 2 saat süren seminere dönüştü. Seminer uzman hekimin, kıdemli katılımcıların sorularını cevaplaması ile son buldu. - ANTALYA

Muratpaşa, Kuyular, Gümüş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:10 Van'da sonbahar güzelliği
11:10 Erzurum hastalığından dolayı maça gidemedi, taraftar evinin önünde toplandı
11:10 Ankara'da 'reset' çetesi, 'format' operasyonuyla çökertildi
11:10 Aydın'da çiftçi pamuk yerine bezelye ekti
11:05 Nişanca Mahallesi'nde mülkiyet sorunu çözülüyor
10:35 Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti
10:34 Şehit babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldı
10:28 Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
09:51 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
17:23 MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ile olay oldu
12:30 İBB'nin Boğaz'daki arsasının satışına AK Partili meclis üyeleri izin vermedi
30.11.2019 11:11:39