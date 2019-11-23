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Gümüş'ten Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi...

23.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:56Gümüş'ten Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan , 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, 'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.
Gümüş, ziyarette yaptığı konuşmada, vatan, millet ve bayrak için herkesin can vermeye hazır olduğunu söyledi.
Şehitlerin ve şehit ailelerinin en kıymetli varlık ve emanet olduğunu belirten Gümüş, "Şehidin emaneti olan ailesinin rızasını kazanmaya ve onların her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aybüke Öğretmenimiz gibi bizler de çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz." dedi.
Zehra Yalçın da ziyaretten dolayı memnun olduğunu ve çok duygulandığını ifade etti.
Bütün öğretmenlerin annesi olduğunu dile getiren Yalçın, "Tarifi imkansız duygular içindeyim. Bizi unutmayanlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Karabük, Gümüş, Güncel

Kaynak: AA

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