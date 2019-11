Gümüşdağ: "18 kulüp olarak ortak deklerasyonu UEFA'ya yollayacağız"

Kulüpler Birliği'nde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in başkan seçilmesinin ardından kongre divan başkanlığı yapan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, 18 takım olarak asker selamına ilişkin ortak deklerasyon hazırladıklarını ve bunu UEFA'ya yollayacaklarını söyledi.Kulüpler Birliği Vakfı'nda gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil başkan olarak seçilirken, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da başkan yardımcısı oldu. Mehmet Sepil'in yurt dışında olması nedeniyle genel kurul divan başkanlığı yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fikret Orman ve Erol Bedir'in kulüplerindeki görevlerinden ayrıldığını belirterek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "Bu nedenle bugün genel kurul yaptık. Bugün 18 kulübün desteğiyle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olmuştur. Başkan yardımcıları ise Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu olmuştur. Görevlerinde başarılar diliyoruz. Burada Divan Kurulu Başkanlığı'nı yaptım. Mehmet bey yurt dışında ve bu akşam dönüyor. Kendisiyle video konferansla görüştük. Ülkemizin Barış Pınarı Harekatı'ndaki haklı mücadelesinin olduğu şu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan günlerde futbolda da birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardı. 18 kulüp başkanımızın ortak deklarasyonu var, bunu UEFA'ya yollayacağız. A Milli Takımımız'ın Arnavutluk ve Fransa maçlarının ardından futbolcularımızın verdiği asker selamını, provokatif ve politik görerek inceleme başlatan UEFA, Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger maçında attığı golün ardından asker selamı verdiği için başta İrfan Can olmak üzere, Robinho, Caiçara, Visca, Mehmet Topal ve Azubuike hakkında da disiplin soruşturması başlattı. UEFA'nın milli takımımız ve kulüplerimize yönelik ayrıştırıcı ve siyasi tavrı kabul edilemez. 18 kulüp başkanı olarak UEFA'nın çifte standardını kınıyor, teröre karşı haklı mücadelemizde ulusumuza destek ve moral amacıyla verilen bu anlamlı selamın her zaman arkasında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 18 kulüp olarak esas olan ülkemizin itibarıdır. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyoruz ve milletimizin haklı duruşunu destekliyoruz. 18 kulübün bu deklerasyonda imzası var, hepsine şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."VERGİ VE STOPAJLARLA İLGİLİ KOMİSYON KURDUK"Gündemle ilgili konuları zamanı geldiğinde başkan seçilen Mehmet Sepil'in yapacağını da söyleyen Göksel Gümüşdağ, "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, göreve başladığında gündemdeki konularla ilgili gerekli açıklamaları yapacaktır. Bugün sadece Başakşehir'in davası olmayan, hepimizin davası olan bir konu var önümüzde. En büyük gündem maddemiz bence bu. 18 kulüp de sahadaki rekabete, mücadeleye rağmen, 1 masada toplanıp, konu vatansa gerisi teferruattır diyerek kenetleniyor. Hepimiz büyük bir aileyiz ve ülkemizin, milletimizin sonuna kadar yanındayız. TFF'den beklentilerimiz var. Gündemde VAR açıklamaları var. Video hakem geldiğinde sorunların azalacağını söylemiştik ama sorunlar hiçbir zaman bitmeyecekti, bu bir geçiş süreci ve hala sorunlar var. Yoğun şekilde çalışmaktayız. Bu konuda tüm kulüp başkanları hemfikir. TFF'den bu anlamda gayret bekliyoruz. Sorunları birlik ve beraberlik içinde çözebiliriz. Ayrıca kamuoyunda stopajlarla ilgili ve amatörlere yapılan yardımların mahsuplaşmasıyla ilgili olarak Kulüpler Birliği Vakfı'nda bir komisyon kurduk. Mehmet Sepil'in başkanlığında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa Başkanvekili Fatih Saraç, komisyonda görevlendirilmiştir. Onlar da bu süreci yönetecekler. Gündemde bu konular var. Verimli bir toplantı geçirdik" dedi.1 yıldır toplantılara katılmayan ve bugün seçime gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le ilgili de konuşan Gümüşdağ, "Galatasaray Kulübü diğer kulüplerimiz gibi ulu bir çınar. Galatasaray burada olmazsa olmazımızdır. Galatasaray Başkanlığı'nı yapan kişi burada Kulüpler Birliği Başkanlığı da yapmıştır. 18 kulüp olarak burada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.MUSTAFA CENGİZ: "YENİ BİR SAYFA AÇTIK"1 yıldır Kulüpler Birliği toplantılarına katılmayan ve bugün toplantıda yer alan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni bir sayfa açtıklarını ve yeni bir başlangıç olduğunu söyleyerek, "Önemli olan öncelikle ulusumuz, Türk futbolu ve benim için de tabii ki Galatasaray. Yeni yönetimle beyaz bir sayfa açtık. 18 kulübün birlikte olduğu eylemlere imza atmayı düşünüyoruz. Aramızda görüş ayrılıkları olabilir. Türk futbolundaki vergi konusu çok önemli. Bunun halledilmesi gerekiyor. Kimseden katılma talimatı olmadan Türk futbolu adına buraya katıldık. Eskiden bize göre yapılan hataların düzeleceği umuduyla buradayız, düzeleceğini umuyoruz. El birliği ve iyi niyetle her şeyin düzeleceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.Açıklamaların ardından bir önceki dönemde Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e de plaket verildi.(İHA)