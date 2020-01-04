Gümüşhacıköy'de 2019'da 153 bin 622 hasta tedavi edildi

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak, 2019 yılında 153 bin 622 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Sarıkulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerinde 95 bin 634 kişiye polikliniklerde, 56 bin 664 kişiye acil servislerde, bin 324 kişiye de servislerde müdahale edildiğini belirtti.

Hastanelerinin 50 yatak kapasiteli olduğunu ve 96 sağlık personeli ile çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Sarıkulak, "Hastanemizde 2 dahiliye, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 genel cerrahi uzmanı, 1 kadın doğum ve hastalıkları uzmanı ile 1 aile hekimi, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 8 pratisyen hekim, 81 hemşire ve yardımcı personel ile hizmet veriliyor. Elimizdeki imkanlarla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA