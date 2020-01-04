Haberler » Güncel » Gümüşhacıköy'de 2019'da 153 bin 622 hasta tedavi edildi - Haber

Gümüşhacıköy'de 2019'da 153 bin 622 hasta tedavi edildi

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak, 2019 yılında 153 bin 622 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

04.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:58 Gümüşhacıköy'de 2019'da 153 bin 622 hasta tedavi edildi
Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak, 2019 yılında 153 bin 622 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.
Sarıkulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerinde 95 bin 634 kişiye polikliniklerde, 56 bin 664 kişiye acil servislerde, bin 324 kişiye de servislerde müdahale edildiğini belirtti.
Hastanelerinin 50 yatak kapasiteli olduğunu ve 96 sağlık personeli ile çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Sarıkulak, "Hastanemizde 2 dahiliye, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 genel cerrahi uzmanı, 1 kadın doğum ve hastalıkları uzmanı ile 1 aile hekimi, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 8 pratisyen hekim, 81 hemşire ve yardımcı personel ile hizmet veriliyor. Elimizdeki imkanlarla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi, Acil Servis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:52   Diyarbakır'da "çiftlik" dolandırıcılığı - Haber
12:51   Varank: "Kendimize iddialı hedefler belirledik" - AFYONKARAHİSAR - Haber
12:51   Abd'de çalılar otobanı kapattı, araçlar mahsur kaldı - Haber
12:50   Dünyanın en büyük model uçak müzesi Florya'da - Haber
12:50   Kahramankazan Belediyesine 10 hizmet aracı alındı - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 12:53:45